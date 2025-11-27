leonoticias - Noticias de León y provincia

Parte trasera del poblado que se está montando.

El bar leonés que convoca a los pendones y a Revilla para iluminar la Navidad

Este popular local de la Palomera ya tiene preparado el montaje que obligará a cortar la calle ante la masiva afluencia de público

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:24

El barrio de la Palomera ya descuenta las horas para asistir al encendido navideño más popular de la ciudad de León. Lo que empezó siendo un acto simbólico ha acabado por convertirse en un evento mediático que obliga a cortar la avenida San Juan de Sahagún durante varios minutos.

Decenas de personas esperarán ante el Azaila 1930 a que Juan López haga la cuenta atrás y el poblado navideño del escaparate de su bar empiece a iluminarse. El acto será este viernes, 28 de noviembre, a las 13:30 horas.

El conocido como 'obispo de la lotería' se prepara ya para su época del año más mediática. Y el estreno de estos días lo hace desde su local hostelero.

Repetirá como protagonista del encendido el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que viajará hasta León una vez más para participar en este evento social, al igual que hizo el pasado año.

El campechano político disfrutó tanto en 2024 que ha querido volver a la tierra de su mujer para disfrutar de Juan y sus vecinos en un acto al que acudirá el alcalde y el cantante Ángel Manuel de Vega para entonar diferentes canciones y villancicos.

Como novedad habrá presencia de pendones concejiles. Decenas de personas acudirán portando una decena de estandartes para dar colorido y ambiente leonés a este encendido del poblado navideño del Azaila, donde Revilla también firmará y venderá libros cuya recaudación será íntegra a favor de los niños de Uganda.

