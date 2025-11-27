leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de semáforos en Santa Ana. L.N

Un fallo en los semáforos de Santa Ana crea el caos a primera hora de la mañana en León

Los conductores se han visto sorprendidos por el apagón de todos los semáforos de esta zona

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:04

Pitidos, atascos y un tráfico que no entendía muy bien la situación: esa es la imagen que los vecinos de la zona de Santa Ana se han encontrado a las 10:45 de la mañana de este jueves, 27 de noviembre. Una situación que, a pesar del caos que ha provocado, se ha resuelto rápidamente tras ser comunicada a la Policía Local.

Según confirman a este medio fuentes municipales, se trató de un fallo puntual que duró apenas unos minutos y que fue resuelto con rapidez para evitar problemas mayores.

Todos los semáforos de la zona se vieron afectados, algo que ya ocurrió de nuevo la primera semana de este mes, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, con uno de los semáforos que conecta Puente Castro con la avenida Miguel Castaño.

A pesar de que a esa hora el tráfico era abundante en este punto, el incidente se ha resuelto sin ninguna incidencia y sin lamentar daños materiales ni personales.

