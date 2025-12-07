Los tres pueblos de León con menos de 100 vecinos que están conectados por BlaBlaCar El 92% de los municipios de la provincia cuentan con este servicio a falta de que solo 17 se unan

Compartir coche para realizar trayectos está cada vez más de moda. Es una forma de viajar barato y rápido que gana cada año más adeptos y que encuentra en la provincia de León una de las más aficionadas, sino la que más, de Castilla y León. Porque el 92% de los municipios de la provincia están conectados a través de BlaBlaCar, esto es, 194 de los 211 que conforman León que en el último año han tenido al menos una opción de conexión a través de coche compartido.

Según datos facilitados por la plataforma, solo quedan por conectar 17 municipios de la provincia, entre ellos Sancedo, Valdefuentes del Páramo, Grajal de Campos, Castrillo de Cabrera o Valdemora.

Uno de los datos más curiosos es el de los pueblos pequeños. Porque los vecinos tienen derecho a usar este servicio vivan donde vivan. En el último año, BlaBlaCar ha conectado varias localidades leoneses de menos de cien habitantes, entre ellas Castilafalé con 61 vecinos, Fuentes de Carbajal con 76 o San Adrián del Valle con 84.

733 pueblos de menos de 100 habitantes conectados

En el conjunto del país el impacto del coche compartido ha sido especialmente notable en zonas con menor densidad de población en el último año, ya que las localidades con menos de 100 habitantes conectadas han pasado de 248 en 2021 a 733 este año.

Este puente de diciembre así como el resto de mes con las Navidades a la vuelta de la esquina, los usuarios del servicio repuntan. Para esta temporada navideña la aplicación prevé cerca de 190.000 viajes en toda España, un7% más que el año pasado, con una distancia media de 230 kilómetros y un coste medio de 16 euros. Los destinos más demandados serán Madrid, Sevilla, Granada, Málaga, Valencia y Murcia.