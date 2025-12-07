Rosa Díez presenta en León su libro sobre el expresidente Zapatero La expolítica del PSOE y fundadora de UPyD, y escritora carga contra el mandatario en su ciudad: León

La política y escritora Rosa Díez va a presentar en León su libro ´La sombra, memoria histórica de Zapatero´ en una cita organizada por el Think Tank Acción Liberal, el sábado 13 de diciembre, en la ciudad de origen del expresidente del Gobierno.

Rosa Díez explica en este libro -con información inédita y de primera mano- «la alargada sombra que conecta el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el de Pedro Sánchez, al tiempo que narra la degradación de un partido, de un país y de sus instituciones».

Durante varias décadas Rosa Díez fue una de las políticas más destacadas del PSOE, donde desempeñó diversos puestos de responsabilidad tanto en el Parlamento Vasco como en el Parlamento Europeo. Tras muchos años dedicada en cuerpo y alma a la defensa de las libertades, en 2007 dio un sonoro portazo, abandonó la formación como consecuencia de múltiples desencuentros con el rumbo del partido y, en especial, con su política de acercamiento y negociación con la banda terrorista ETA; y fundo UPyD.

En estas páginas, Rosa Díez «ofrece un afilado e incisivo retrato de la trayectoria política de Zapatero a partir de su propia experiencia. Desde las claves menos conocidas del congreso en el que fue elegido secretario general, pasando por las sucesivas rupturas de los consensos de la Transición, el bloqueo de acuerdos con el PP o las cesiones a ETA y al independentismo para perpetuarse en el poder, este libro supone un implacable ejercicio de memoria histórica sobre el legado de Zapatero».

«La herencia que Zapatero nos dejó al irse formalmente del gobierno y de la política institucional no es únicamente la ruptura del consenso de la Transición y la recuperación de lo peor de las dos viejas Españas. Tras Zapatero quedó su sombra, esa sombra oscura que envuelve al presidente Pedro Sánchez y que corroe y oculta lo más luminoso de la historia democrática de España», afirma la autora.

El acto tendrá lugar el 13 de ciembre a las 12:15 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León y tras él, la asociación ha organizado, así mismo, una comida-coloquio con la presencia de la autora a las 14:30 en el restaurante del Hotel Silken Luis de León a la que pueden asistir todas las personas interesadas previa reserva.