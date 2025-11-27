Justicia subasta en León un chalé ocupado y un local comercial valorados en 2 millones de euros Un bajo con sótano en la capital y una vivienda con parcela en una urbanización del alfoz salen a subasta por el Juzgado de Primer Instancia de la capital

Más de millón y medio euros en el caso del local comercial; y casi medio en el del chalé. Son los dos bienes inmuebles con más valor que se subastan ahora mismo en León a través del Juzgado de Primera Instancia de la Capital. Casi dos millones de euros para recuperar vía judicial de apremio unos 700.000 euros.

La mayor parte de esta cifra, 502.467,88 euros, se buscan recuperar a través de una subasta publica que pone a disposición de los interesados un local comercial en la planta baja y el primer sótano del edificio situado en el número 14 de la avenida Álvaro López Núñez de la capital leonesa, junto Colegio San José de los Maristas. El inmueble en cuestión tiene acceso a pie de calle a un espacio de 344,28 metros cuadrados, comunicados por una escalera interior los 74,41 metros cuadrados del sótano. Además, se le asigna una cuota de participación en los elementos comunes, gastos y representación del total edificio del 24,90 por ciento.

El valor de la subasta es de 1.506.000 euros aunque no hay puja mínima. Sí que hay un depósito que se fija desde el juzgado en 75.300 euros.

Un chalé valorado en medio millón de euros

El siguiente procedimiento es una ejecución hipotecaria en la que se reclaman 188.467,21 euros con los intereses vencidos incluidos además de otros 50.000 más presupuestados para otros intereses y las costas judiciales.

La vivienda en cuestión es un chalé en el término de Trobajo del Camino, en San Andrés del Rabanedo, con casi 112 metros cuadrados de semisótano, 209 en la planta baja y 52 en la primera. Está situado en la urbanización Atalaya Leonesa, dentro de una finca de 1.651 metros cuadrados. Como en el anterior caso no hay puja mínima pero sí un depósito de 22.437,50 euros.

Vivienda ocupada

Según el texto del Juzgado de Primera Instancia de León que publica el BOE, el inmueble tiene un valora efecto de subasta de 448.750 euros y se informa de que la situación es que el chalé está ocupado por la ejecutada y expropietaria a la que se la reclaman las cantidades mencionadas en el párrafo anterior.

«Si la persona adquiriente lo solicita, se le pondrá en posesión del inmueble que no estuviese ocupado», informa la sentencia del juzgado leonés que añade que «si el inmueble estuviera ocupado, el Letrado de la Administración de Justicia acordará de inmediato el desalojo cuando el Tribunal haya resuelto que la o las personas ocupantes no tienen derecho a permanecer en él».

También se informa de que mientras el chalé esté ocupado y siempre que no se hubiera resuelto sobre el derecho a permanecer en él, la persona que haya adquirido el inmueble a través de la subasta podrá pedir, en un plazo de un año desde su adquisición, al Tribunal de la ejecución «el desalojo de quienes puedan considerarse ocupantes de mero hecho o sin título suficiente».