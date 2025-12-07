La calle de León que ha multiplicado por cinco los accidentes con heridos en dos años La calle de la Serna en la capital ha pasado de los dos incidentes viales con heridos en 2023 a diez este año, que aún no ha finalizado

El comienzo de la calle la Serna en León con un semáforo poco visible para los que se incorporan desde la calle Miguel Zaera.

Alberto P. Castellanos León Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:42 Comenta Compartir

Los accidentes de tráfico y atropellos en León llaman la atención en ocasiones a vecinos y transeuntes de las zonas en las que parece haber más incidentes. Uno de esos lugares es el kilómetro y medio de una de las calles de la capital: la Serna.

Doce pasos de cebra, tres rotondas, 16 calles con acceso a salida a esta vía, y numerosos semáforos, señales de tráfico, garajes, comercios, callejones, cruces, colegios y otros edificios públicos invitan a extremar la precaución en esta calle que conecta la ronda exterior de León con el centro de la ciudad. Y los datos dan la razón a los que transitan con cuidado por ella y a los que le parece llamativo lo que ocurre.

La incorporación desde Miguel Zaera a La Serna. A.P.C.

En 2023 se registraron un total de diez incidentes entre atropellos (2) y accidentes (8) en esta vía: seis de ellos sin y dos con heridos. Ya en 2024 la cifra se mantuvo en los seis sin heridos pero subió hasta los cinco en los que si hubo que lamentar daños personales. Tendencia que a más en 2025, en los primeros once meses, en el que se llega ya a los 10 accidentes con heridos y tres sin ellos. Entre 2023 y este año, los incidentes viales con personas heridas se han multiplicado por cinco.

Respecto a los atropellos, de los dos registrados hace dos años se pasó a los cuatro de 2024 mientras que en 2025, a estas alturas, el 112 sólo ha tenido constancia de uno. Y llama la atención porque uno de los puntos más conflictivos, justo al inicio de la calle la Serna, es un semáforo por el que algunos ciudadanos han alzado la voz porque «no se ve cuando giras de la calle Miguel Zaera». El responsable es un árbol que, incluso en invierno y sin hojas, no permite ver bien sus discos luminosos.

Ampliar El semáforo, casi invisible tras las hojas del árbol en octubre. I.S.

Cuando las hojas de este árbol, que en 2017 no impedía apenas ver este semáforo, crecen, resulta muy difícil ver si está en verde, ámbar o rojo, incluso accediendo desde la calle San Juan. Allí hay un paso de cebra frente a un centro social y que conecta varios espacios verdes en la zona.

El semáforo visto en agosto de 2017; y actualmente, desde un coche y desde la esquina de la Serna con Miguel Zaera. Google Street View - I.S.

Rotondas y cruces

El recorrido, subiendo números hacia el final del término municipal de León donde termina esta calle la Serna, cuando con varios puntos conflictivos más como los cruces con las calles Ciudad de Puebla, Conde Barcelona y Dante; justo antes de la pequeña y transitada rotonda que sirve de intersección con la avenida Príncipe de Asturias.

Cruce con Conde Barcelona; rotonda con avenida Principe de Asturias; y el final de la calle la Serna en la glorieta con la LE-20. Google Street View

Tras ella, más cruces con vehículos que se pueden incorporar en ambos sentidos -y alguno en los que además se puede salir desde la Serna-, numerosos garajes, un carril bici y vías de servicio obligan a extremar la precaución a conductores, ciclistas o peatones antes de llegar a una rotonda con cinco salidas y entradas; y una nueva glorieta junto a una estación de servicio.

En el último tramo, ya sin los centros educativos y sociales cercanos a la calle de los anteriores ni muchas viviendas, hay otra zona con alta peligrosidad: el acceso a la glorieta sobre la LE-20 que sirve para entrar y salir de la ronda, así como a Villaobispo de las Regueras.