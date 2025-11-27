Ser alcalde en una localidad leonesa puede superar un sueldo de más de 4.000 euros al mes El informe oficial publicado por el Ministerio para la Transformación digital y de la Función Pública en el Sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración revela las grandes diferencias salariales entre los más de 200 municipios de la provincia

La provincia de León, con más de doscientos municipios repartidos entre comarcas muy distintas, refleja una enorme diferencia en las retribuciones de sus alcaldes.

El informe más reciente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, con datos pertenecientes a 2024, confirma que, mientras algunas alcaldías están profesionalizadas y cuentan con dedicación exclusiva, otras siguen funcionando prácticamente por compromiso personal.

Los municipios mejor pagados

El estudio muestra que en varios municipios leoneses un alcalde puede llegar a superar los 4.000 euros mensuales, como ocurre en San Andrés del Rabanedo, donde su regidora percibe 49.000 euros al año. Muy cerca aparecen otros municipios como Sahagún, con 45.220 euros, y La Bañeza, que alcanza los 41.910 euros anuales.

También figuran entre los mejor remunerados los alcaldes de Villablino, Villaquilambre y Villadangos del Páramo, con cifras que oscilan entre los 35.000 y los 40.000 euros. Completan este grupo de los que más cobran los regidores de Bustillo del Páramo, Toral de los Vados, Cuadros y Benavides, todos ellos con sueldos superiores a los 25.000 euros al año.

Localidades en las que menos cobran

En el extremo contrario, la realidad cambia por completo. En la provincia todavía existen municipios donde el alcalde no cobra absolutamente nada. Es el caso de Cabreros del Río, Cármenes, Corullón, Hospital de Órbigo, San Adrián del Valle, Vegacervera y Vegas del Condado, cuyos regidores ejercen su labor sin recibir un solo euro.

Tras ellos aparecen localidades como Villagatón, donde el alcalde percibe apenas 160 euros al año, o Cea, con 280 euros. La lista la cierran municipios como Reyero, Villamol, Villamoratiel o Toral de los Guzmanes, cuyos alcaldes se mueven en cantidades igualmente simbólicas, cercanas a los 300 euros anuales.