Las noticias imprescindibles de este viernes 24 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Juicio por el matricidio en León El acusado de matar a su madre: «La quería y nunca la hice daño»

La fiscalía pide un veredicto de culpabilidad por asesinato y reduce la pena por amenazas, afirmando que el acusado «ha mentido» con sus paranoias y amnesia.

2 Día de las Bibliotecas Jacob Serrano, director de la Biblioteca pública de León «La biblioteca ha perdido esa imagen de lugar silencioso y oscuro para clases altas. Vemos perfiles de lo más variopinto»

Más de 282.000 leoneses atraviesan anualmente las puertas de Santa Nonia para sumergirse en la amplia oferta literaria, audiovisual e informativa que preserva. Todas las publicaciones realizadas en la provincia desde el siglo XIX o dos importantes documentos históricos nutren su fondo.

3 Nos vamos de bares El bar de La Palomera con más de siete tapas a elección que conquista a todo León

Con casi una década de historia, este local familiar se ha convertido en un referente del barrio gracias al esfuerzo y la cercanía.

4 Parking de la plaza Mayor

El subterráneo de la plaza Mayor sigue haciendo aguas tras la rehabilitación. Las primeras lluvias del otoño dejan al descubierto las goteras y los usuarios denuncian que no se haya logrado solucionar el problema.

5 Plantación ilegal de marihuana

Un detenido y un investigado por una plantación ilegal de marihuana en la provincia de León. Se ha desarticulado un punto de cultivo de drogas en Hospital de Órbigo destinado para su posterior venta en la capital y su alfoz.

6 Aparcamiento en León

León dispondrá de un nuevo aparcamiento de 120 plazas. Se trata de una urbanización de un área donde se ha llegado a denunciar la presencia de ratas y socavones que provocaban enormes charcos.

7 Atropello mortal

Muere una anciana víctima de un atropello en una carretera provincial del alfoz de León. Fue el propio conductor del vehículo que arrollaba a la mujer de 80 años quien llamaba a lo servicios de emergencias para pedir ayuda.

8 Transportes reabre el cambiador de Vilecha y recupera 15 minutos de viaje a Asturias

Este cambiador, ubicado en la provincia de León, permite pasar a los trenes de un ancho de vía ibérico al ancho estándar o viceversa y, una vez operativo, los viajes Madrid-Asturias podrán recuperar sus tiempos con hasta 15 minutos menos.

9 Sánchez bendice a Martínez en un cónclave socialista sin anfitrión

El PSOE sacará músculo en León de su trayectoria en los últimos años y mostrará credenciales para revalidar el triunfo en la provincia en las Autonómicas de marzo.

10 Redescubren la 'Cueva de entrenamiento' de la Hullera Vasco-Leonesa

Era el espacio donde la brigada de salvamento se preparaba para los rescates en la mina, con condiciones muy similares.

