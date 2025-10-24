El bar de La Palomera con más de siete tapas a elección que conquista a todo León

Lucía Gutiérrez León Viernes, 24 de octubre 2025, 08:23 Comenta Compartir

Más de siete tapas distintas cada día y un ambiente que mezcla a estudiantes, vecinos y familias hacen de este bar uno de los imprescindibles de la ciudad.

En el barrio leonés de La Palomera, las tapas no son solo una costumbre: son una forma de vida. Y si hay un lugar donde esa tradición alcanza su máxima expresión, es en el Café Bar Silver.

Una historia detrás de la decisión

Cuando Leticia García Álvarez decidió dejar su anterior trabajo para tomar las riendas del Silver, no imaginaba que nueve años después su nombre sería sinónimo de tapeo en León.

«En mi familia siempre hemos estado vinculados a la hostelería», explica. «Mis padres querían cambiar de aires, yo buscaba algo distinto y mi marido siempre había querido tener un bar. Se dio la oportunidad, y aquí seguimos, nueve años después.»

«Sin perder lo que nos define: las tapas variadas y el trato cercano» Leticia García Álvarez Dueña del establecimiento

Desde entonces, el Café Bar Silver se ha consolidado como un punto de encuentro en La Palomera. El secreto, según Leticia, está en mantener viva la esencia de las tapas y cuidar cada detalle. «Con esfuerzo, poco a poco, y sobre todo sin perder lo que nos define: las tapas variadas y el trato cercano», asegura.

Imágenes de las tapas del establecimiento. L.G

La oferta es su gran sello: mínimo siete tapas a elegir cada día, que van desde las clásicas patatas alioli o el huevo con picadillo ,las favoritas de los clientes, hasta opciones que rotan constantemente: garbanzos con callos, mollejas, alitas, orejas o croquetas caseras.

Por las mañanas, el ambiente cambia. El olor a café se mezcla con tostas de cecina, jamón o pollo, bizcochos caseros y dulces que hacen del Silver una parada también para desayunar.

Clientela y horarios

Su clientela es tan variada como su barra: jóvenes universitarios, vecinos del barrio, familias y parejas. «Abarcamos todas las edades», comenta Leticia entre sonrisas. «Entre semana es más gente joven, y el fin de semana familias con niños. Eso es lo bonito, que todo el mundo se siente a gusto.»

«Es un ritmo intenso, pero ya forma parte de nosotros» Leticia García Álvarez Dueña del establecimiento

El Silver abre todos los días del año, sin cerrar a mediodía, y mantiene su esencia desde las nueve de la mañana hasta la medianoche. «Es un ritmo intenso, pero ya forma parte de nosotros», dice Leticia.

Temas

historia

Café

Palomera