Filtraciones en el parking de la plaza Mayor.

El subterráneo de la plaza Mayor sigue haciendo aguas tras la rehabilitación

Las primeras lluvias del otoño dejan al descubierto las goteras y los usuarios denuncian que no se haya logrado solucionar el problema

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:24

Comenta

La obra del subterráneo de la plaza Mayor, que surgió tras las obras realizadas a finales del pasado siglo en este enclave histórico, supuso un problema que 25 años después se ha intentado remediar.

Así lo explicaba Izquierda Unida con un detallado informe en el que señalaba a «la falta de consolidación de la parte de la plaza al exterior del muro del aparcamiento» y que provocaba que poco a poco la superficie se fuera hundiendo.

Esos problemas estructurales de la plaza parece que no han quedado del todo resueltos tras la intervención realizada durante el último año y que ha permitido rehabilitar el firma, así como cambiar el tipo de piedra de la superficie, con el fin de devolver la consistencia a la aporticada.

Una de las incidencias que ha vuelto a salir a la luz, tras las primeras lluvias desde que se ejecutó la obra, se encuentra bajo tierra.

Usuarios del parking subterráneo han registrado las humedades y goteras que han vuelto a salir en la zona donde tienen reservadas plazas para aparcar sus coches.

«Acaban de inaugurar el arreglo de la plaza y hace aguas cada vez que llueve un poco», han explicado a Leonoticias, reclamando que se solucione esta situación para poder dejar sus vehículos con todas las garantías.

En el suelo se van acumulando charcos procedentes de las filtraciones desde el techo. Además se han instalado unas vigas de hierro para sujetar el hormigón para intentar que no se adentre el agua, aunque no se ha conseguido. Por ello se reclama una solución que ponga fin a una situación que amenaza con ir a peor con la llegada de las lluvias del otoño.

