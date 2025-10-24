Redescubren la 'Cueva de entrenamiento' de la Hullera Vasco-Leonesa Era el espacio donde la brigada de salvamento se preparaba para los rescates en la mina, con condiciones muy similares

Leonoticias León Viernes, 24 de octubre 2025, 17:34 | Actualizado 17:42h. Comenta Compartir

En la tarde del 23 de octubre de 2025, el Ayuntamiento de La Pola de Gordón inauguró la restauración de la 'Cueva de entrenamiento' de la Brigada de Salvamento de la Hullera Vasco-Leonesa, situada en el Grupo Fábrica de Santa Lucía de Gordón. Esta recuperación ha sido posible gracias al impulso del consistorio gordonés y a la subvención de la Diputación de León destinada a la puesta en valor del patrimonio industrial vinculado a la minería del carbón.

El acto incluyó una charla sobre la historia de la Brigada de Salvamento, organizada por la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga e impartida por el historiador Diego Álvarez Rodríguez. Entre los asistentes se encontraban el alcalde de La Pola de Gordón, Antonio García Arias, antiguo miembro de la Brigada; Julio Robles, presidente de la Junta Vecinal de Santa Lucía; y Miguel Ángel Díez, presidente de la Asociación de Pensionistas El Castro de Santa Lucía, que celebraba su semana cultural.

Durante la conferencia se repasaron los orígenes de esta mítica institución, su reorganización en 1952 y algunos de los rescates más peligrosos en los que participó a lo largo de sus 89 años de historia. Posteriormente, el grupo de unas setenta personas accedió al interior de la cueva natural, donde durante décadas los brigadistas realizaron sus entrenamientos en condiciones muy similares a las de la mina.

Un fragmento de historia leonesa restaurado

Fue una jornada especialmente emotiva, con la presencia de antiguos miembros de la Brigada y familiares directos, que pudieron contemplar fotografías históricas de sus primeros integrantes, así como documentación original de los años cincuenta. Gran parte de este valioso material, esencial para el conocimiento de la historia minera de Gordón, se conserva en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero. El Ayuntamiento agradeció al museo y a su archivero, Héctor González Moro, la colaboración y diligencia mostradas para rescatar este episodio clave de la memoria gordonesa.

Ampliar

La restauración de este fragmento de la historia minera leonesa pretende convertirse en un referente cultural, educativo y turístico para Santa Lucía, una localidad que afronta una difícil situación económica y demográfica desde el cierre definitivo de la minería el 1 de enero de 2019. El alcalde, Antonio García Arias, ha expresado su deseo de que el espacio sea pronto visitado por alumnos y estudiantes, con el objetivo de mantener viva la memoria minera.

Esta recuperación demuestra la firme voluntad del Ayuntamiento de La Pola de Gordón de conservar su patrimonio industrial y minero, en coherencia con los principios de la Carta de El Bierzo, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial y el sentir general de los vecinos del municipio.