León dispondrá de un nuevo aparcamiento de 120 plazas Se trata de una urbanización de un área donde se ha llegado a denunciar la presencia de ratas y socavones que provocaban enormes charcos

Leonoticias León Viernes, 24 de octubre 2025, 11:52 Comenta Compartir

Entre los proyectos que se ejecutarán en León próximamente está la adecuación de un solar municipal en aparcamiento de vehículos junto al Centro de Salud de El Ejido, ubicado en la calle José María Suárez González.

Con una inversión de 350.000 euros, el Ayuntamiento de León prevé dotar a la zona de un amplio estacionamiento para 120 vehículos, 100 plazas convencionales, 6 adicionales de máxima accesibilidad y 14 reservadas para motocicletas.

Además, definirán cuatro plazas de carga eléctrica, con preinstalación de obra civil para su futuro equipamiento, dentro de la apuesta del Consistorio por la movilidad sostenible y la reducción de emisiones en la ciudad.

Se trata de una reivindicación que recientemente había reclamado Unión del Pueblo Leonés.

A raíz de la puesta en marcha del Centro de Salud ha surgido la demanda ciudadana de generar una zona de estacionamiento a la que ahora se da respuesta resolviendo al mismo tiempo el uso en precario que se está haciendo de esa parcela como aparcamiento improvisado.

Este espacio pasará a estar debidamente urbanizado con su correspondiente pavimentación, señalización, sistema de drenaje e iluminación.

La Junta de Gobierno Local de este viernes ha aprobado los pliegos para licitar estas obras que tendrán un plazo de ejecución de diez meses desde la adjudicación del contrato y la firma del acta de replanteo.