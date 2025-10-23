leonoticias - Noticias de León y provincia

Nuevo atropello en una carretera provincial en el alfoz de León

Una mujer ha sido arrollada por un vehículo y se encuentra inconsciente

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:25

Nuevo atropello en la provincia de León. Se trata del segundo de esta jornada y en él se ha visto implicada una mujer que habría sido arrollada por un vehículo en una carretera provincial.

Según informa la sala de emergencias del 112 de Castilla y León, a las 20:12 horas de este jueves el propio conductor del vehículo que atropellaba a la mujer daba el aviso del suceso que ocurría en el kilómetro 4 de la carretera LE-4514, en la entrada de Cuadros, sentido León.

El alertante indicaba que había atropellado a la mujer con su turismo y que esta se encontraba tendida en el suelo, inconsciente.

Se ha movilizado a Guardia Civil de Tráfico y dotaciones de Sacyl para atender a la víctima.

En actualización

Los periodistas de leonoticias trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Te puede interesar

