Sánchez bendice a Martínez en un cónclave socialista sin anfitrión El PSOE sacará músculo en León de su trayectoria en los últimos años y mostrará credenciales para revalidar el triunfo en la provincia en las Autonómicas de marzo

Rubén Fariñas León Viernes, 24 de octubre 2025, 17:23

Solo diez días después de su última visita, y siendo la quinta vez que acude a la provincia en los últimos dos meses, el presidente del Gobierno vuelve a recalar en León. Lo hará, en esta ocasión, con la vitola de secretario general del Partido Socialista y en el mismo escenario que pisó la semana anterior en el marco de Enise.

Pedro Sánchez será el encargado de clausurar el encuentro abierto que el PSOE celebra en León y que supondrá el lanzamiento electoral de Carlos Martínez de cara a las Autonómicas de marzo.

El acto, al que acudirán varias personalidades del Gobierno, ha quedado empañado por la enésima polémica entre el alcalde de León y su propio partido. Diez ha rechazado asistir al evento que acogerá el Palacio de Exposiciones durante dos días y estará en un encuentro de cofradías de Angustias en Huelva. Una decisión motivada primero por la falta de invitación, al menos se le notificó por tres vías, y, posteriormente, por la ausencia de un papel concreto durante la convención.

Será Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León, el encargado de ejercer de anfitrión e inaugurar el encuentro.

El cónclave socialista se abrirá este sábado, 25 de octubre, con una jornada en la que se pondrá el foco en los fondos europeos y su importancia en Castilla y León. Para ello estarán presentes los ministros Elma Saiz y Óscar López, que abordarán cuestiones como las pensiones o el coeficiente reductor para bomberos y la implantación del kit digital, respectivamente.

Posteriormente se mantendrá un diálogo entre el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López; con Carlos Martínez, candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León; y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en una puesta en común de proyectos para la comunidad.

El colofón final llegará por parte del secretario general Pedro Sánchez. El acto público está previsto el domingo 26 a las 11:30, en el que participarán el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez; el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón; y la vicesecretaria general del PSOE de Castila y León, Nuria Rubio.

Ganar las elecciones en la provincia

«Es importante conocer lo que se ha hecho. Este Gobierno ha estado muy ocupado en gobernar y solucionar lo que venía y no tanto de vender lo que se ha hecho», explica Nuria Rubio, vicesecretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, que reflexiona sobre la importancia de los fondos europeos para León.

Y como telón de fondo quedará el inicio del camino para Carlos Martínez en su intento de derrocar a Alfonso Fernández Mañueco en las Elecciones Autonómicas de 2026. Se trata de su primer «acto potente» como candidato, y lo hace en la federación socialista más grande de Castilla y León. El PSOE aspira a revalidar o mejorar los datos de 2019 y 2022 en la provincia, cuando se impuso en los comicios autonómicos. «Notamos ese ánimo de cambio y eso solo puede llegar de nuestra mano. Respetamos al resto de formaciones, pero la única fuerza real de cambio es la del PSOE», sentencia Rubio.