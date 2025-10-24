Transportes reabre el cambiador de Vilecha y recupera 15 minutos de viaje a Asturias Este cambiador, ubicado en la provincia de León, permite pasar a los trenes de un ancho de vía ibérico al ancho estándar o viceversa y, una vez operativo, los viajes Madrid-Asturias podrán recuperar sus tiempos con hasta 15 minutos menos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible progresa en el despliegue de la segunda vía en la Línea de Alta Velocidad (LAV) entre Palencia y León con una inversión de 95,2 millones de euros (IVA incluido) ya movilizada casi en su totalidad.

En este contexto de trabajos que está ejecutando Adif AV, el próximo lunes 27 de octubre se va a alcanzar un hito clave con la reapertura del cambiador de ancho de Vilecha, en la provincia de León, tras culminar su conexión al futuro tramo de doble vía. Esta duplicación a lo largo de 41,5 km refuerza una parte esencial del Corredor Atlántico y de la conexión de Asturias con la red de alta velocidad.

Una vez se complete esta actuación, la LAV entre las capitales de Palencia y León dispondrá de doble vía en el 75% de su recorrido, incrementando así su fiabilidad y capacidad para acoger un mayor número de circulaciones ferroviarias con origen y destino a Asturias y León.

Características de los trabajos

Los trabajos comprenden el tendido de una segunda vía junto a la actual y su electrificación en el tramo comprendido desde el municipio leonés de Bercianos del Real Camino (la bifurcación ferroviaria de Las Arenas) hasta unos 7 km al sur de León (la bifurcación de Vilecha). También se habilita el puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET) de Villada (en Palencia), con el despliegue de una segunda vía de apartado y sus conexiones y desvíos.

Además, se construye un nuevo paso superior para peatones y vehículos sobre la LAV y la vía convencional, a la altura de la pedanía leonesa de Trobajo del Cerecedo, al sur de la ciudad de León. El paso, que sustituye al anteriormente existente, mejorará la fiabilidad del ferrocarril y reforzará su integración y permeabilidad en esta localidad.

Reapertura del cambiador de ancho de Vilecha

Tras completarse una nueva fase de trabajos iniciada el pasado mes de junio, el 27 de octubre se restablecerá la circulación por el cambiador de ancho de Vilecha y el tramo de 7 kilómetro en vía doble que lo conecta a la estación de León. Esta reapertura beneficiará especialmente a las relaciones ferroviarias Madrid-Asturias, que ya no deberán realizar una maniobra de inversión de marcha, pudiendo recuperar los tiempos de viaje anteriores con hasta 15 minutos menos. En esta fase de las obras se ha conectado la vía 2 y el cambiador de ancho de Vilecha al nuevo tramo de doble vía que se construye, mientras se mantenía el servicio ferroviario por la vía 1.

Los trabajos han incluido el montaje de un nuevo desvío de alta velocidad y la adaptación de las instalaciones de señalización existentes, con su correspondiente fase de pruebas. También se han adaptado las instalaciones asociadas a los desvíos de Las Arenas al nuevo tramo de doble vía, se ha actualizado el software de los enclavamientos (equipos de señalización que permiten gestionar la señalización de un tramo ferroviario en remoto y tiempo real), se han efectuado las pruebas de la nueva configuración y se ha avanzado en los trabajos del paso superior de Trobajo del Cerecedo.

Avance de las obras manteniendo el servicio ferroviario

El Ministerio continúa así impulsando esta duplicación de vía, que avanza según la programación prevista. De hecho, ya se ha completado el tendido del nuevo carril de la segunda vía en los 41,5 km del trayecto entre la Bifurcación Las Arenas y Vilecha, y se trabaja en el bateo y perfilado de vía y en el montaje de dos desvíos en Villada y Las Arenas, respectivamente. Por otra parte, ya se han colocado prácticamente todos los postes de catenaria y se trabaja en la instalación de ménsulas para completar los trabajos de electrificación.

Se afronta este reto técnico y de planificación para compatibilizar trabajos y circulación ferroviaria: Adif los ejecuta mayoritariamente en horario nocturno, con una programación en fases y, en coordinación con Renfe, alternando distintas opciones de circulación por el corredor.

Financiación europea

Esta actuación contribuye a los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (crecimiento económico y generación de empleo) y van a contar con financiación europea a través del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU».