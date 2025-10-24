leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la plantación de marihuana. G.Civil

Un detenido y un investigado por una plantación ilegal de marihuana en la provincia de León

Se ha desarticulado un punto de cultivo de drogas en Hospital de Órbigo destinado para su posterior venta en la capital y su alfoz

León

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:18

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Baorbigo94', ha detenido a un varón e investigado a otro, por su presunta implicación en el cultivo de marihuana en la localidad de Hospital de Órbigo, desarticulando un punto de cultivo de esta droga para su posterior venta en León y su Alfoz.

Fruto de las investigaciones desarrolladas durante esta operación, han dado como resultado la detención de los responsables de esta plantación, así como la práctica de una entrada y registro en vivienda y lugares cerrados, con autorización judicial, gracias a la cual se procedió posteriormente a la aprehensión de veintinueve (29) plantas, y otras sustancias para su preparación y secado.

Esta actuación ha sido efectuada conjuntamente entre las Unidades de Policía Judicial de La Bañeza y León.

Las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 1 de Astorga.

La Comandancia de la Guardia Civil de León, mantiene activo el «Plan Operativo de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas, lugares y locales de ocio» con el objetivo de erradicar este tipo de delitos contra la Salud Pública.

