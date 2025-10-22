Las noticias imprescindibles de este miércoles 22 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:51

1 Así será el nuevo centro de Tráfico en León

Duplicará la capacidad de exámenes teóricos y concentrará los prácticos. Si no hay imprevistos se espera que el próximo otoño ya esté operativa esta infraestructura demandada por la provincia desde hace más de 15 años.

2 Juicio por el matricidio en León El crimen de la calle Pedro de Dios: 31 puñaladas y un corte mortal de 13 centímetros

A Salomé Torío la mataron «con alevosía» y tras unos años sometida al yugo de su hijo Rubén al que había prohibido la entrada en su domicilio de San Esteban.

3 Juicio por el matricidio en León La testigo que escuchó el crimen: «Oí un chillazo y un golpe que casi me tira el techo»

La policía descubrió el cuerpo de Salomé con «la cabeza incrustrada en una ensaladera» y en las paredes de la escalera había marcas de manos con sangre.

4 Congreso del PSCyL Diez estará en Ayamonte durante la convención del PSOE en León

El alcalde admitió que «no se han dirigido a mí personalmente ni al Ayuntamiento más que para solicitar el Palacio de Congresos» y estará en el l XI Congreso Nacional de Hermandes y Cofradías de Angustias.

5 Los quiz de leonoticias ¿Cuánto sabes de los deportistas de León?

¿Cuánto saben los leoneses sobre sus deportistas? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos.

6 Larga vida a los pináculos de San Isidoro

Una reforma de 180.000 euros los libera de sus fundas. La falta de maestros canteros ha retrasado más de los deseado la actuación para mejorar la seguridad del monumento y evitar desprendimientos.

7 Las 100 mujeres más influyentes

La lista de las 100 mujeres españolas más influyentes cuenta con dos leonesas. Dos leonesas aparecen en este listado elaborado por Forbes, destacando su valía profesional y su influencia en la sociedad.

8 PP y Vox frenan la comisión de investigación de los incendios

«Esto se lo tendrán que explicar a los leoneses». UPL, Grupo Mixto y PSOE creen que las Cortes pueden dirimir responsabilidades políticas, «más allá de las investigaciones judiciales».

9 La tapa que representará a León en el primer mundial de morcilla

Bajo el nombre 'Otro revuelto', Javier Rodríguez llevará este producto que ya fue reconocido en la Ruta de la Morcilla.

10 La borrasca Benjamín trae vientos huracanados y mucha lluvia a León

El primer temporal del otoño que afectará a la provincia puede dejar casi 100 litros acumulados en zonas de montaña y rachas de viento por encima de los cien kilómetros por hora.

