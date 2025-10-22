¿Cuánto sabes de los deportistas de León?
¿Cuánto saben los leoneses sobre sus deportistas? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos
León
Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:26
León, más allá de caracterizarse por su riqueza cultural, gastronómica y paisajística, es también una cuna de deportistas que han sido y siguen siendo capaces de conquistar escenarios nacionales e internacionales. Desde la halterofilia hasta el fútbol, pasando por el balonmano o el atletismo, entre otros, son muchos los nombres que han logrado tejirse un nombre en la élite.
Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de los usuarios en cuanto a los deportistas más reconocibles de la provincia.
¿Te atreves a jugar con nosotros?
