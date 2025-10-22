leonoticias - Noticias de León y provincia

¿Cuánto sabes de los deportistas de León?

¿Cuánto saben los leoneses sobre sus deportistas? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos

Borja Pérez

Borja Pérez

León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:26

León, más allá de caracterizarse por su riqueza cultural, gastronómica y paisajística, es también una cuna de deportistas que han sido y siguen siendo capaces de conquistar escenarios nacionales e internacionales. Desde la halterofilia hasta el fútbol, pasando por el balonmano o el atletismo, entre otros, son muchos los nombres que han logrado tejirse un nombre en la élite.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de los usuarios en cuanto a los deportistas más reconocibles de la provincia.

¿Te atreves a jugar con nosotros?

1 de 10

Cuenta en sus vitrinas con multitud de récords nacionales, además de medallas de bronce y plata europeas y una participación en los Juegos Olímpicos

2 de 10

Campeón de España de boxeo en categoría profesional el pasado mes de junio, busca ahora el título iberoamericano

3 de 10

Tres medallas olímpicas, dos títulos mundiales y cuatro campeonatos europeos abanderan una destacadísima carrera en halterofilia

4 de 10

Hace algunos meses, debutó con el Real Madrid y, tras ser bendecido por Íker Casillas, apunta muy alto bajo palos

5 de 10

Medalla de bronce olímpica en Atenas 2004, oro mundial en Birmingham 2003, considerado el mejor lanzador de peso de la historia de España

6 de 10

También destacada en lanzamiento de peso, consiguió batir varios récords nacionales y disputó los Juegos Olímpicos de 1992

7 de 10

Historia del Abanca Ademar desde el extremo, con una dilatada trayectoria de más de 20 años que concluyó el pasado 2019

8 de 10

Leonés y capitán de la Cultural en su regreso al fútbol profesional, máximo exponente del ADN culturalista

9 de 10

Campeona europea en múltiples ocasiones y una de las máximas exponentes del balonmano femenino nacional

10 de 10

Medalla de bronce europea y participante en los Juegos Paralímpicos de París 2024, todavía con muchos retos por lograr en su carrera

