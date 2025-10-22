¿Cuánto sabes de los deportistas de León?

Borja Pérez León Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:26 Compartir

León, más allá de caracterizarse por su riqueza cultural, gastronómica y paisajística, es también una cuna de deportistas que han sido y siguen siendo capaces de conquistar escenarios nacionales e internacionales. Desde la halterofilia hasta el fútbol, pasando por el balonmano o el atletismo, entre otros, son muchos los nombres que han logrado tejirse un nombre en la élite.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de los usuarios en cuanto a los deportistas más reconocibles de la provincia.

¿Te atreves a jugar con nosotros?



















1 de 10 Cuenta en sus vitrinas con multitud de récords nacionales, además de medallas de bronce y plata europeas y una participación en los Juegos Olímpicos Margarita Ramos Mireya González Marta García María Pérez 2 de 10 Campeón de España de boxeo en categoría profesional el pasado mes de junio, busca ahora el título iberoamericano Jorge Mata Antonio Barrul Saúl Tejada Ilia Topuria 3 de 10 Tres medallas olímpicas, dos títulos mundiales y cuatro campeonatos europeos abanderan una destacadísima carrera en halterofilia Mireya González Marta García Malen Monasterio Lydia Valentín 4 de 10 Hace algunos meses, debutó con el Real Madrid y, tras ser bendecido por Íker Casillas, apunta muy alto bajo palos Fran González Edgar Badia Éder Aller Alejandro Amigo 5 de 10 Medalla de bronce olímpica en Atenas 2004, oro mundial en Birmingham 2003, considerado el mejor lanzador de peso de la historia de España Antonio Barrul Manolo Martínez Miguel Gómez Juanín García 6 de 10 También destacada en lanzamiento de peso, consiguió batir varios récords nacionales y disputó los Juegos Olímpicos de 1992 Marta García Belén Toimil Úrsula Ruiz Margarita Ramos 7 de 10 Historia del Abanca Ademar desde el extremo, con una dilatada trayectoria de más de 20 años que concluyó el pasado 2019 Carlos Álvarez Juanin García Jaime Fernández Jorge García 8 de 10 Leonés y capitán de la Cultural en su regreso al fútbol profesional, máximo exponente del ADN culturalista Iván González Quique Fornos Sergio Ramos Rodri Suárez 9 de 10 Campeona europea en múltiples ocasiones y una de las máximas exponentes del balonmano femenino nacional Margarita Ramos Mireya González Marta Mangué Carmen Martín 10 de 10 Medalla de bronce europea y participante en los Juegos Paralímpicos de París 2024, todavía con muchos retos por lograr en su carrera Sara Aller Marta García Teresa Perales Judit Rodríguez Compartir mi resultado ¿Cuánto sabes de los deportistas de León? WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Bluesky

Threads https://www.leonoticias.com/juega-con-leonoticias/sabes-deportistas-leon-20251022082638-nt.html Copiar Enlace copiado

Temas

Test