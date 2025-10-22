La lista de las 100 mujeres españolas más influyentes cuenta con dos leonesas Dos leonesas aparecen en este listado elaborado por Forbes, destacando su valía profesional y su influencia en la sociedad

Leonoticias León Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:22 Comenta Compartir

Son mujeres con poder real de cambio. Líderes en sus ámbitos, pioneras, mentes únicas y con capacidad de influir a la sociedad española.

Forbes ha elaborado la lista de las 100 mujeres más influyentes de España donde entre nombres como Alaska, Aitana, Ester Expósito, Luz Casal o Isabel Díaz Ayuso aparecen también dos leonesas.

En el séptimo lugar aparece el nombre de la presidenta del grupo Eulen, María José Álvarez, capaz de llegar a la cima de una de las empresas más importantes en España, con 74.000 empleados, presencia en once países y con expansión internacional.

Por otro lado, en el puesto 46, aparece el nombre de Sara García, la astronauta y bióloga molecular. La leonesa lidera un proyecto enfocado en el desarrollo de fármacos contra el cáncer de pulmón y de páncreas, ha publicado su primer libro bajo el título 'Órbitas' y está seleccionada como reserva para misiones espaciales de la ESA (Agencia Espacial Europea).

Temas

Forbes