leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María José Álvarez y Sara García.

La lista de las 100 mujeres españolas más influyentes cuenta con dos leonesas

Dos leonesas aparecen en este listado elaborado por Forbes, destacando su valía profesional y su influencia en la sociedad

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:22

Comenta

Son mujeres con poder real de cambio. Líderes en sus ámbitos, pioneras, mentes únicas y con capacidad de influir a la sociedad española.

Forbes ha elaborado la lista de las 100 mujeres más influyentes de España donde entre nombres como Alaska, Aitana, Ester Expósito, Luz Casal o Isabel Díaz Ayuso aparecen también dos leonesas.

En el séptimo lugar aparece el nombre de la presidenta del grupo Eulen, María José Álvarez, capaz de llegar a la cima de una de las empresas más importantes en España, con 74.000 empleados, presencia en once países y con expansión internacional.

Por otro lado, en el puesto 46, aparece el nombre de Sara García, la astronauta y bióloga molecular. La leonesa lidera un proyecto enfocado en el desarrollo de fármacos contra el cáncer de pulmón y de páncreas, ha publicado su primer libro bajo el título 'Órbitas' y está seleccionada como reserva para misiones espaciales de la ESA (Agencia Espacial Europea).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 21 años herida tras ser atropellada en León
  2. 2 Alerta amarilla en León: fuertes vientos y desplome de las temperaturas
  3. 3 El acusado de matar a su madre: «Las voces me decían que era un clon y estaba secuestrada»
  4. 4 Una empresa leonesa, obligada a pagar 5.300 euros por un despido encubierto
  5. 5 Desaparecen los pañales donados en Ponferrada por la Dana y almacenados en el rocódromo
  6. 6 San Isidoro: de un asalto «similar» al Louvre a un Santo Grial blindado
  7. 7 Los conductores de La Palomera inauguran de forma oficiosa el nuevo aparcamiento
  8. 8 El crimen de la calle Pedro de Dios: 31 puñaladas y un corte mortal de 13 centímetros
  9. 9 El nuevo centro de Tráfico en León duplicará la capacidad de exámenes teóricos y concentrará los prácticos
  10. 10 La iglesia más antigua de León volverá a abrir como espacio expositivo sobre Semana Santa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La lista de las 100 mujeres españolas más influyentes cuenta con dos leonesas

La lista de las 100 mujeres españolas más influyentes cuenta con dos leonesas