La tapa que representará a León en el primer mundial de morcilla Bajo el nombre 'Otro revuelto', Javier Rodríguez llevará este producto que ya fue reconocido en la Ruta de la Morcilla

La morcilla, emblema gastronómico de León, se convierte en símbolo de unión territorial en el primer Festival de la Morcilla del mundo, que se celebra en Burgos del 24 al 26 de octubre.

En este contexto, el chef leonés Javier Rodríguez Martínez, del restaurante Delirios, será el encargado de representar a León en una cita que busca tender puentes entre tradiciones, territorios y sabores.

El sábado 25 de octubre a las 18:00 horas, en la Carpa Federación de Hostelería de Burgos, Javier protagonizará la exhibición «La morcilla en Castilla y León», compartiendo escenario con cocineros de Zamora. Su participación no solo destaca por su excelencia culinaria, sino por su papel como embajador de la morcilla leonesa, reconocida por su singularidad y creatividad.

La tapa: 'Otro revuelto de morcilla'

La propuesta que presentará, titulada «Otro revuelto de morcilla», parte de un plato tradicional para transformarlo en un homenaje a la memoria y la esperanza. Con una cuidada puesta en escena —un tiesto comestible con una planta—, la tapa evoca la necesidad de repoblar y revitalizar las zonas afectadas por los incendios sobre todo en León y Zamora.

La receta combina morcilla de León, huevo ecológico a baja temperatura, espuma de patata, tierra de morcilla y pan artesano, en una fusión de tradición, innovación y emoción.

Un referente de la cocina leonesa

Javier Rodríguez Martínez es uno de los grandes referentes de la alta cocina en Castilla y León. Fundador de Delirios en 2009, ha sido reconocido con un Sol Repsol, el título de Restaurante Leonés del Año, y ha ganado en varias ocasiones el concurso de la mejor tapa de León y de la Ruta de la Morcilla de León, incluyendo la recién terminada edición de 2025, en la categoría de innovación con la tapa que presenta en el festival.

En enero de 2026 representará a León en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos en Madrid Fusión.