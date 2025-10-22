Larga vida a los pináculos de San Isidoro: una reforma de 180.000 euros los libera de sus fundas La falta de maestros canteros ha retrasado más de los deseado la actuación para mejorar la seguridad del monumento y evitar desprendimientos

Ana G. Barriada León Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:28

Se habían convertido en un elemento más del paisaje de la ciudad, de ese que en su día llamó la atención pero que pasados los años ya no sorprende. Las fundas metálicas que desde hace meses recubren los pináculos de San Isidoro desaparecerán más pronto que tarde para devolver al monumento, uno de los más importantes de nuestra ciudad, su esplendor pero, sobre todo, su seguridad.

Desde hace años, recuerda el abad del Cabildo de la Real Colegiata de San Isidoro, Luis García, los pináculos presentan una imagen enfundada con una malla metálica para evitar desprendimientos habituales en edificios de piedra causados por los agentes atmosféricos pero que en el caso de estos elementos concretos estaban siendo más habituales. El objetivo era proteger a los viandantes y al propio edificio en sí. De hecho, se colocó a los pies de la zona sobre la que se encuentran los pináculos y donde no era poco habitual ver a niños jugando unas cintas para evitar que se circulara por el espacio.

Es precisamente este el motivo por el que esta misma semana operarios se afanaban en colocar en el recinto exterior de la basílica la caseta de obra y los andamios que durante los próximos meses cubrirán parte de la fachada del monumento.

Ampliar La caseta de obra y los andamios en San Isidoro. I.B.C

A través de un convenio que la Junta de Castilla y León firmó con las distintas diócesis de la comunidad, Patrimonio dota a cada una de ellas de una subvención para intervenir en elementos que así lo requieran, y la Diócesis de León otorgó una parte de la misma a estos trabajos que, junto una partida de los fondos propios del Cabildo, sacarán adelante un proyecto presupuestado inicialmente en algo más de 180.000 euros para rescatar los pináculos de San Isidoro.

La escasez de maestros canteros en España ha retrasado la intervención

Lo cierto es que esta intervención se ha retrasado más de lo deseado, ya que el anuncio de la financiación de la Junta se produjo en 2022. El Cabildo ha tenido que pedir a la Junta hasta dos prórrogas para justificar los trabajos. El motivo no es otro que la escasez en España de maestros canteros que tengan la cualificación para poder intervenir sobre un elemento tan importante como San Isidoro.

Ampliar Comienzan las obras en San Isidoro. I.B.C

Aunque el abad de la Colegiata reconoce que ha sido «especialmente complicado» dar con profesionales que se han buscado «en todos lados, hasta hablando con la Sagrada Familia, porque no había manera», finalmente parece que dos canteros acreditados podrán hacerse cargo de los trabajos que empezarán en los próximos días una vez se hayan colocado todos los andamios.

Sin aventurarse a dar plazos concretos para volver a ver la fachada remozada y sin elementos de obra, ahora la pelota está en el tejado de la Junta para definir los plazos concretos que da al Cabildo para hacer la intervención y «apretar el pedal» para acabar en plazo.

Todavía son visibles, pero más pronto que tarde las mallas metálicas que enfundan los pináculos de San Isidoro desaparecerán en una operación de altura y precisión para que el monumento recupere su esplendor y, sobre todo, la seguridad para leoneses, viandantes y visitantes.