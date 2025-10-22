La borrasca Benjamín trae vientos huracanados y mucha lluvia a León El primer temporal del otoño que afectará a la provincia puede dejar casi 100 litros acumulados en zonas de montaña y rachas de viento por encima de los cien kilómetros por hora

Una mujer lucha contra el viento y la lluvia al cruzar el Puente de los Leones en octubre de 2024, durante el paso de la borrasca Kirk.

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:23 | Actualizado 14:30h.

El primer temporal de la temporada con nombre no llegó a afectar demasiado a León. Una Dana, Alice, que afectó al litoral mediterráneo y que apenas rozó la provincia mientras que la borrasca Benjamín provocará que los primeros avisos del otoño estén presentes.

El ingrediente principal de esta perturbación será el viento. Este elemento se traduce en avisos de nivel amarillo y naranja, y también por fenómenos costeros que llegan al rojo en las costas vascas. En León, el miércoles 22 de octubre, la alerta amarilla llega a todas las comarcas, excepto a El Bierzo, por rachas de hasta 70 kilómetros por hora en zonas llanas y de hasta 100 en la montaña cuando caiga la noche.

El jueves, otra vez tras el ocaso, el aviso amarillo vuelve a León, en este caso a toda la provincia, con una previsión exacta a la de la jornada previa.

Sin aviso pero con intensidad

El otro ingrediente que la borrasca Benjamín traducirá en avisos es la lluvia. En las cercanas montañas de Lugo se activarán el jueves 23 de octubre por cantidades acumuladas de 15 litros en una hora y 40 en doce horas.

En León no habrá avisos, al menos de momento, aunque las cantidades acumuladas hasta el sábado -fin de este episodio- serán muy importantes. Según el modelo meteorológico ECWMF, entre la tarde de este miércoles y la noche del sábado las precipitaciones están aseguradas.

Ampliar Previsión de lluvia acumulada desde el miercoles 22 hasta el sábado 25 de octubre. tiempo.com

Las más cuantiosas se esperan en el oeste de la provincia, con puntos en los que se pueden recoger hasta cien litros durante cuatro jornadas de lluvias muy generalizadas. El este también tendrá la posibilidad de sumar en torno a 50 litros por metro cuadrado en estos días. Los lugares en los que menos cantidad se mida rondarán los 15 o 20 litros.

Tras este episodio de vientos intensos y lluvias abundantes se espera algo de calma meteorológicamente hablando, aunque a mediados de la próxima semana puede llegar una nueva borrasca por el Atlántico que afecte a León.