Diez estará en Ayamonte durante la convención del PSOE en León: «No han considerado necesaria mi presencia»

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha confirmado que no formará parte de las jornadas del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL), que contarán con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

El dirigente socialista, con motivo de la presentación del XI Congreso Nacional de Hermandes y Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias, admitió que el sábado estará presente en Ayamonte, lugar en el que se celebra esta convención, y no estará en el Palacio de Exposiciones para las jornadas de su partido.

Sin invitación desde el PSOE

Sin embargo, su ausencia no ha sido una decisión personal, ya que él «tenía previsto adelantar la vuelta de Ayamonte en caso de que fuera necesario». Sin embargo, «nadie se ha dirigido a mí ni al Ayuntamiento, solo para solicitarnos el Palacio de Congresos». «No consideraron necesario ni interesante la presencia del alcalde de León en esta convención», reconoció.

Intentando buscar una explicación al hecho de que no vaya a estar en el congreso «uno de los pocos alcaldes que tiene el partido socialista en capital de provincia», José Antonio Diez dejó claro que «sé que mi actitud reivindicativa es incómoda para ellos y también sé que tiene un coste personal para mí, pero yo sé a quien me debo, que es evidentemente a los ciudadanos».

La crítica a los partidos

Incidiendo en ello, volvió a admitir que: «Creo que al ser quien defiende lo justo y a sus ciudadanos, no es lo que más se lleva en los partidos, no solo en el socialista, pero yo soy como soy y sé a quien le debo estar donde estoy». «Han decidido que mi presencia, la del alcalde de León, la de uno de los pocos alcaldes que tiene el partido socialista en capital de provincia, no es necesaria en esta convención, cosa que respeto y estaré donde tengo que estar», concluyó.

En todo caso, esta situación no sorprende, sobre todo después de que, hace apenas veinte días, el propio Diez se sorprendiera al ser preguntado por una convención del PSOE cuyos detalles desconocía.

De esta forma, la convención, que a priori iba a ser de índole nacional y ha acabado perdiendo peso con el paso del tiempo -aunque seguirá contando con la intervención del presidente del Gobierno-, dejará de lado al alcalde de León, volviendo a exhibir la enorme fractura existente entre José Antonio Diez y la cúpula del PSOE.

León presentará su candidatura para el Congreso Nacional de Angustias de 2027 El alcalde de León, José Antonio Diez, y el abad de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, Abilio Guerrero, confirmaron su presencia este fin de semana en Ayamonte para el XI Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías y, además, confirmaron que van a solicitar la candidatura de León para llevar a cabo esta convención nacional el próximo 2027, lo que coincidiría con el pistoletazo de salida a los actos del 450º aniversario de la cofradía. Así, será este mismo sábado cuando se sepa, tras la votación que se llevará a cabo en la propia convención, si León es la elegida para albergar el congreso dentro de dos años.