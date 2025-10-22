El nuevo centro de Tráfico en León duplicará la capacidad de exámenes teóricos y concentrará los prácticos Si no hay imprevistos se espera que el próximo otoño ya esté operativa esta infraestructura demandada por la provincia desde hace más de 15 años

Lugar donde irán las pistas y la fachada trasera del edificio que será nuevo centro de la DGT en León.

El polígono industrial de Onzonilla está viendo crecer un nuevo vecino en lo que hasta hace unos meses era un solar. Es el futuro centro de la Dirección General de Tráfico en León que ya comienza a atisbarse en el presente tras comenzar las esperadas obras en junio de este año.

«Tras la aprobación del nuevo reglamento de conductores en 2009, con las nuevas medidas para los circuitos cerrados de motocicletas, el anterior no se adecuaba a los requisitos legales. Algo que motivó que desde entonces se hayan realizado en las pistas de Puente Castro que nos cedió el Ayuntamiento de León», comenta el jefe provincial de Tráfico de León, Gonzalo León Vázquez, que también recuerda que las de camiones y autobuses realizan en otra parte distinta, así como las pruebas teóricas en las instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico en Ordoño II: «Esta obra viene a poner fin a esa dispersión» y una demanda de más de quince años.

«Si todo va bien estará listo en un año»

Unificación y también mejora porque se pasará de la improvisada aula en estas oficinas del centro de la ciudad con una capacidad máxima de veinte personas -16 porque hay cuatro máquinas que se dejan libre por si falla alguna- a cuarenta en un nuevo centro que tiene previsto un plazo de ejecución de un año: «Si todo va bien y acompaña las circunstancias meteorológicas, ya que nos adentramos en el invierno, la obra debería esta terminada hacia el mes de junio 2026, y el edificio estar operativo hacia septiembre u octubre».

Marta Torralba, jefa de obra de este proyecto, añade que «en principio vamos sobre lo previsto» en cuanto a esos plazos aunque insiste en que «dependemos bastante del tiempo, sobre todo en la zona de las pistas. Están al aire libre si llueve mucho o mucho frío, es algo que nos afecta porque el trabajo a la intemperie es lo que tiene». Sobre estos cuatro primeros meses de obras asegura que «no ha habido sorpresas» y se han «acometido todas las mejoras que se han podido hacer sobre el proyecto».

Ampliar Recreación virtual del centro: arriba, fachada y acceso visto desde el frente; y. abajo, desde las pistas con el ala del aula y el archivo a la izquierda, y despachos y otras dependencias a la derecha.

Un diseño que se realiza en una parcela de 8.800 metros cuadrados: 1.200 dedicados al edificio y los otros 7.600 para accesos, aparcamientos y, sobre todo las pistas. Respecto a la construcción -en forma de 'L'-, Marta Torralba comenta que «sólo tiene una planta con un amplio recibidor de entrada, el aula para hacer los exámenes» en paralelo a la carretera de La Bañeza. «En esa misma ala iría el archivo mientras que en la otra están los despachos de los examinadores y las zona técnica: baños, electricidad, climatización... la zona técnica, digamos, de los cuartos técnicos de electricidad, de climatización y demás».

La jefa de obra también comenta que el edificio, aunque tiene una fachada exterior con un gran y vistoso muro de cristal, «mira hacia las pistas». Un complejo que tendrá dos accesos, uno más enfocado hacia el edificio y otro para las pistas donde se realizarán las pruebas prácticas.