Las noticias imprescindibles de este miércoles 12 de noviembre en León

1 Hostelería El bar de un pueblo leonés que se traslada a República Dominicana: «Este país no apoya el emprendimiento»

Azadinos se despide de una de sus referencias gastronómicas más queridas. La conocida 'Casa del Pueblo', gestionada durante los últimos 17 años por Jose Manuel y Virginia, cerrará sus puertas el próximo 31 de diciembre. Una decisión que, según explican sus propietarios, ha sido «muy complicada», pero necesaria: «Es el momento, ahora o nunca», confiesan.

2 Tribunales Dos años de prisión por una agresión sexual grupal a una menor en una localidad leonesa

Tres varones han sido condenados a dos años de prisión por una agresión sexual grupal cometida en una localidad leonesa. Así lo ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tras la sentencia emitida desde la Audiencia Provincial de León, ante la que interpusieron recurso, en un rollo donde se recogen los hechos y la motivación de la pena impuesta.

3 Turismo Una clienta del Imserso denuncia «represalias» de una agencia por quejarse del viaje a Gran Canaria

«¿Merece la pena?». Esa es la pregunta que se hace dos años después Ana Isabel Negro, una leonesa beneficiaria de los viajes del Imserso, tras la denuncia formal y al queja que hizo pública en Leonoticias por los servicios que le ofrecieron en su viaje de 2023.

4 ¡Felicidades! Una leonesa se convierte en la persona viva más longeva de España con 112 años

La provincia de León suma un nuevo motivo de orgullo. Teresa Fernández Casado, nacida en el pequeño pueblo de Zambrocinos del Páramo, se ha convertido en la persona más longeva viva de España tras cumplir 112 años el pasado 29 de julio . La noticia ha llegado tras el fallecimiento, este martes 11 de noviembre, de Angelina Torres Vallbona, quien ostentaba hasta ahora el título de la española más anciana, también con 112 años.

5 Quiz ¿Cuánto sabes de los influencers de León?

Las redes sociales cada vez cobran más fuerza en la provincia. Caras reconocidas de la televisión que pasan de otra formas a las pantallas y jóvenes de la provincia que destacan con millones de seguidores en diferentes plataformas.

6 S.O.S. La emotiva petición de ayuda de una repostera de León que ha perdido la agenda con todos sus pedidos

«Es una agenda en A5 -quince centímetros de ancho y 21 de alto- de gusanillo, bastante gorda, porque es noviembre y ya la he utilizado bastante, es de color beige y por dentro tiene la información de cada tarta, con la decoración y cuándo se entrega», repasa los detalles de la agenda que ha perdido una repostera de León, Raquel Maldonado Granados.

7 Obituario La protectora de animales de León despide a uno de los suyos, Manuel de Andrés

La protectora de animales de León despide a uno de sus infatigables colaboradores y valedores. Manuel de Andrés ha fallecido este mes de noviembre dejando huérfanos a los amantes de los animales por los que tanto ha luchado.

8 Transporte León pone un dique a la falta de taxis y diez nuevos vehículos llegarán a la ciudad

El Ayuntamiento de León ha comenzado los trámites para licitar diez nuevas licencias de taxi para la capital leonesa. Las bases de la licitación serán objeto de valoración este viernes en la Comisión Informativa de Seguridad y Movilidad, trámite tras el que su aprobación deberá pasar por la Junta de Gobierno Local.

9 Ejemplo de superación La paciente leonesa que superó el dolor crónico: «Vine desahuciada, pero se puede curar»

«Cojeaba, no podía hacer ni mis funciones vitales. Vine desahuciada tras varios tratamientos y próxima a una operación de columna». Así explicaba María Luis Fernández cómo llegó el primer día al centro de salud de El Ejido. Aquel 28 de abril, su vida cambió para siempre gracias a la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico que padecía esta leonesa.

10 Patrimonio El castillo del Reino de León que se convertirá en resort rural

Se llama castillo de Maqueda, aunque popularmente es conocido como el de la Vela por su forma. Está catalogado como monumento histórico-artístico desde 1931 y hasta ahora era propiedad del Ministerio del Interior, haciendo veces de comandancia de la Guardia Civil. Fundado hacia el año 981 por Almanzor, un siglo después, en 1083 el rey leonés Alfonso VI se hizo con su conquista sin demasiada resistencia.