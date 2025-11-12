leonoticias - Noticias de León y provincia

Publicación compartida en redes sociales por la protectora de León.
Obituario

La protectora de animales de León despide a uno de los suyos, Manuel de Andrés

Tras una vida dedicada al cuidado y la acogida de animales abandonados en la provincia, ha fallecido

A.G.B

A.G.B

León

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:12

La protectora de animales de León despide a uno de sus infatigables colaboradores y valedores. Manuel de Andrés ha fallecido este mes de noviembre dejando huérfanos a los amantes de los animales por los que tanto ha luchado.

En una emotiva publicación en las redes sociales, la asociación protectora de animales y plantas de León ha despedido a Manuel, a quien define como un histórico de la asociación a quien agradecen que empezara a defender «lo que nadie hacía: a los animales abandonados».

Porque Manuel «acogía, protegía y cuidaba a todo abandonado que se cruzara en su camino» en unos tiempos en los que se tendía a denominar a estar personas como «locos» porque «perdían su tiempo en cobijar animales abandonados».

En nombre de todos a los que ayudó, la protectora da «mil gracias a Manuel» con el deseo de que ahora, en otra vida, esté con todos ellos y lo estén «cubriendo a lametazos y dándote la bienvenida».

También un agradecimiento a su hija que, en cumplimiento de los deseos de su padre, pedía a todos los familiares y amigos que en lugar de flores, realizaran por su fallecimiento una donación para los animales que están actualmente abandonados.

