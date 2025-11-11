El castillo del Reino de León que se convertirá en resort rural El Gobierno vende esta propiedad en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural

Se llama castillo de Maqueda, aunque popularmente es conocido como el de la Vela por su forma. Está catalogado como monumento histórico-artístico desde 1931 y hasta ahora era propiedad del Ministerio del Interior, haciendo veces de comandancia de la Guardia Civil.

Fundado hacia el año 981 por Almanzor, un siglo después, en 1083 el rey leonés Alfonso VI se hizo con su conquista sin demasiada resistencia.

El castillo de Maqueda, en la provincia de Toledo, perteneció al Reino de León durante casi otro siglo, pasando a manos de un señor en 1153 y, posteriormente, fue Alfonso VIII de Castilla -que posteriormente invadiría el León de su primo Alfonso IX-, tras la toma de Cuenca, quien lo recuperó para donarlo a la Orden de Calatrava.

Ahora, y tras años de tiras y afloja, el Gobierno ha decidido vender el castillo toledano a un grupo empresarial que lo convertirá en un resort rural.

Tras años como cuartel de la Benemérita, el complejo será reconvertido a hotel rural de cuatro estrellas destinado al turismo de la zona.

Una de sus características más destacables es su sistema defensivo basado en la disposición de las almenas por parejas. Su interior apenas conserva elementos originales pues se reformó para la Benemérita. Sin embargo, las torres sí mantienen sus pisos, sus bóvedas de ladrillo y sus escaleras de caracol.

Su paso como castillo de España

Durante los mandatos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, el Ministerio del Interior quiso convertirlo en museo y archivo de la Guardia Civil e invirtió 7,4 millones de euros pero el proyecto quedó en papel mojado por la crisis económica de 2008.

Más tarde, el Ministerio sacó a subasta el castillo en cerca de una decena de ocasiones sin éxito pues nadie ha querido pujar por él. A principios de este año el Gobierno optó por no volver a subastarlo y venderlo directamente. Para ello, anunció que el castillo se ponía a la venta por 3.252.196 euros, cantidad muy alejada de los 9,58 millones de precio de salida de la primera subasta hace más de diez años.

A punto de acabar el año, la empresa canaria América de Construcciones y Turismo S.L., con sede en Tenerife, lo ha adquirido por ese precio, aunque con la condición de que debe conservar las murallas y otros elementos históricos de la fortaleza. Esta empresa dispondrá ahora de un solar de 2.861 metros cuadrados y de una superficie construida de 3.060 metros cuadrados. El inmueble se distribuye en una planta sótano y tres alturas, y está ubicado junto a la autovía A-5 (Madrid-Badajoz).