Imágenes de diferentes influencers de León. L.N
¿Cuánto sabes de los influencers de León?

¿Serás capaz de ponerte a prueba con estas preguntas sobre las personas más famosas de la provincia? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:00

Las redes sociales cada vez cobran más fuerza en la provincia. Caras reconocidas de la televisión que pasan de otra formas a las pantallas y jóvenes de la provincia que destacan con millones de seguidores en diferentes plataformas.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios acerca de los influencers de León.

¿Te atreves a jugar con nosotros?

1 de 10

¿Cuántos seguidores tiene Monismurf en su red social principal?

La leonesa con más seguidores de Instagram es Mónica Morán. Una joven que partió de la red social Musically y triunfó en la llegada de Tiktok a España.

¿Cuántos seguidores tiene Monismurf en su red social principal?

2 de 10

¿Quién de estos famosos leoneses ha participado en una película de Netflix?

Carmen Lomana
Javier Gallardo
Fran Perea
Frank Cuesta

3 de 10

¿Quién es el influencer leonés que sólo sigue a 4 personas en Instagram contando con 1.4 millones de seguidores?

Jesús Calleja
Carmen Lomana
Monismurf
Frank Cuesta

4 de 10

¿Qué influencer leonés tiene más publicaciones en su Instagram?

Jesús Calleja
Monismurf
Pilar Ibáñez
Carmen Lomana

5 de 10

¿Quién es el influencer leonés centrado en el deporte con más seguidores?

Antonio Barrul
Roberto Rupa
Javier Bridge
Fran González

6 de 10

¿Cuál de estos influencers leoneses no nació en un pueblo de León?

Jesús Calleja
Fran González
Carmen Lomana
Roberto Rupa

7 de 10

¿En qué pueblo leonés nació el aventurero Jesús Calleja?

¿En qué pueblo leonés nació el aventurero Jesús Calleja?

8 de 10

¿Quién de estos influencers no ha partido al mundo de las redes sociales gracias a programas de televisión?

Dani Martínez
Jesús Calleja
Fran González
Fran Perea

9 de 10

¿Cuáles de estos influencers tienen León como residencia habitual?

Carmen Lomana
Javi Bridge
Pilar Ibáñez
Sara García

10 de 10

¿Cuál es el valle de León en el que más influencers tienen raíces?

¿Cuál es el valle de León en el que más influencers tienen raíces?

