¿Cuánto sabes de los influencers de León?

Las redes sociales cada vez cobran más fuerza en la provincia. Caras reconocidas de la televisión que pasan de otra formas a las pantallas y jóvenes de la provincia que destacan con millones de seguidores en diferentes plataformas.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios acerca de los influencers de León.

1 de 10 ¿Cuántos seguidores tiene Monismurf en su red social principal? La leonesa con más seguidores de Instagram es Mónica Morán. Una joven que partió de la red social Musically y triunfó en la llegada de Tiktok a España. Más de un millón De uno a cinco millones De cinco a diez millones Su cuenta de Instagram tiene más de 9,2 millones de seguidores. Más de diez millones 2 de 10 ¿Quién de estos famosos leoneses ha participado en una película de Netflix? Carmen Lomana Javier Gallardo Fran Perea Frank Cuesta 3 de 10 ¿Quién es el influencer leonés que sólo sigue a 4 personas en Instagram contando con 1.4 millones de seguidores? Jesús Calleja Carmen Lomana Monismurf Frank Cuesta 4 de 10 ¿Qué influencer leonés tiene más publicaciones en su Instagram? Jesús Calleja Monismurf Pilar Ibáñez Carmen Lomana 5 de 10 ¿Quién es el influencer leonés centrado en el deporte con más seguidores? Antonio Barrul Roberto Rupa Javier Bridge Fran González 6 de 10 ¿Cuál de estos influencers leoneses no nació en un pueblo de León? Jesús Calleja Fran González Carmen Lomana Roberto Rupa 7 de 10 ¿En qué pueblo leonés nació el aventurero Jesús Calleja? Boñar Fresno de la Vega Vegacervera La Bañeza 8 de 10 ¿Quién de estos influencers no ha partido al mundo de las redes sociales gracias a programas de televisión? Dani Martínez Jesús Calleja Fran González Fran Perea 9 de 10 ¿Cuáles de estos influencers tienen León como residencia habitual? Carmen Lomana Javi Bridge Pilar Ibáñez Sara García 10 de 10 ¿Cuál es el valle de León en el que más influencers tienen raíces? Valle de Omaña y Luna Babia Laciana Alto Bernesga Compartir mi resultado ¿Cuánto sabes de los influencers de León? WhatsApp

