¿Cuánto sabes de los influencers de León?
¿Serás capaz de ponerte a prueba con estas preguntas sobre las personas más famosas de la provincia? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos
León
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:00
Las redes sociales cada vez cobran más fuerza en la provincia. Caras reconocidas de la televisión que pasan de otra formas a las pantallas y jóvenes de la provincia que destacan con millones de seguidores en diferentes plataformas.
Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios acerca de los influencers de León.
¿Te atreves a jugar con nosotros?