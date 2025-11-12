El bar de un pueblo leonés que se traslada a República Dominicana: «El país no apoya el emprendimiento»

Lucía Gutiérrez León Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:00 | Actualizado 08:07h. Comenta Compartir

Azadinos se despide de una de sus referencias gastronómicas más queridas. La conocida 'Casa del Pueblo', gestionada durante los últimos 17 años por Jose Manuel y Virginia, cerrará sus puertas el próximo 31 de diciembre. Una decisión que, según explican sus propietarios, ha sido «muy complicada», pero necesaria: «Es el momento, ahora o nunca», confiesan.

El cierre supone el final de una etapa muy significativa para el pueblo, ya que el local no era solo un bar, sino un punto de encuentro para vecinos y amigos, escenario de tardes de cartas, comidas en la terraza de verano y reuniones familiares.

«Lo cogimos de cero, salió a subasta, lo cogimos nosotros y desde entonces lo hemos gestionado y ampliado poco a poco. Hemos ido ampliando menús, carta, de todo un poco. Al principio empezamos ella y yo, y luego fuimos metiendo personal por el volumen de trabajo», explica Jose Manuel.

Situación en la hostelería de León

Sin embargo, tras casi dos décadas, el desgaste personal y la situación del sector hostelero han pesado más. «Después de la pandemia, la hostelería se ha puesto súper difícil. Ya son 17 años, y el agotamiento físico y mental se nota. No tienes tiempo para ti. Nosotros teníamos un sueño y hemos decidido que este es el momento de emprender, pero fuera de España».

La pareja ha decidido poner rumbo a República Dominicana, donde planean abrir un nuevo negocio. «Nos vamos rumbo a República Dominicana. Vamos a abrir otro establecimiento allí. En España hay muchísimos problemas para la pequeña empresa, especialmente para los autónomos. En León, además, la hostelería vive del turismo, pero desde la pandemia está muy demonizada. No te compensa la cantidad de horas que trabajas, el esfuerzo que haces y los impuestos que pagas. Estamos hartos de pagar impuestos y de las trabas que te ponen», lamenta.

A pesar de la dureza de la decisión, aseguran marcharse con la cabeza alta: «No te vas porque el negocio no funcione, sino porque creemos que este es el momento de emprender otras cosas. Igual que cuando empezamos aquí, sin experiencia, y nos lanzamos, ahora queremos embarcarnos en una nueva aventura».

Una plantilla al pie del cañón

Sobre el personal, Jose Manuel reconoce que han tenido suerte: «En 17 años ha pasado muy poquita gente por aquí, y ha sido gente que ha estado mucho tiempo con nosotros. Pero sí es cierto que cada vez cuesta más encontrar personal dispuesto a trabajar fines de semana o en turnos de mañana. Además, hay mucho empresario pirata que no tiene a la gente en condiciones y eso nos perjudica a todos».

El cierre será efectivo a finales de año, aunque los propietarios están dispuestos a facilitar el traspaso del local y su material si alguien quiere continuar con la actividad antes del 31 de diciembre. «La Casa del Pueblo la cogimos de cero, solo eran paredes. Todo el material y la maquinaria son nuestros, así que gestionaremos el traspaso para que, si alguien lo quiere coger, pueda seguir con el contrato en vigor. Si no, saldrá a subasta», detallan.

Con la ilusión de una nueva vida en el Caribe, se despiden de su clientela con gratitud. «Nos da muchísima pena, porque este no es un bar de paso como en León, aquí siempre es la misma gente, los vecinos. Pero hay etapas que empiezan y se acaban. Hace 14 años pisamos República Dominicana por primera vez y dijimos: este es nuestro sitio. Ahora vamos a cumplir ese sueño», concluyen.