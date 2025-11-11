Una leonesa se convierte en la persona viva más longeva de España con 112 años Teresa Fernández Casado, natural de Zambrocinos del Páramo, alcanza los 112 años y pasa a ser la persona viva de mayor edad en España tras el fallecimiento de Angelina Torres. Vive en la misma casa donde nació, rodeada del cariño de su familia

La provincia de León suma un nuevo motivo de orgullo. Teresa Fernández Casado, nacida en el pequeño pueblo de Zambrocinos del Páramo, se ha convertido en la persona más longeva viva de España tras cumplir 112 años el pasado 29 de julio . La noticia ha llegado tras el fallecimiento, este martes 11 de noviembre, de Angelina Torres Vallbona, quien ostentaba hasta ahora el título de la española más anciana, también con 112 años.

«Nos lo comunicaron hoy, no de forma oficial, sino por las noticias», explica su hija Manuela, que con emoción y orgullo habla de su madre, «una mujer de pueblo, sencilla y muy querida por todos». Teresa vive aún en la misma casa donde nació, en el corazón de Zambrocinos, y está cuidada día a día por sus hijos.

«Siempre le ha gustado el pueblo, nunca quiso marcharse. Vive en el centro, rodeada de los vecinos de toda la vida», cuenta su hija. La familia, muy unida, está formada por siete hermanos, de los cuales seis siguen vivos. El mayor, con 93 años, es a su vez «el hijo más mayor de España con madre viva», bromea Manuela.

Teresa Fernández Casado es la pequeña de ocho hermanos, todos ellos longevos. «Mi madre siempre ha tenido muy buena memoria, y todo el pueblo venía a preguntarle cosas antiguas, fechas o historias de antes», recuerda su hija. Aunque con 112 años «ya se notan los años», Teresa conserva lucidez y continúa siendo el centro de la familia.

La matriarca leonesa tiene once nietos, nueve biznietos y dos tataranietos. «Somos una familia muy unida», subraya Manuela. «Ella nos ha enseñado siempre el valor del trabajo, la humildad y el cariño».

Desde muy joven, Teresa trabajó en el campo y se dedicó a criar a sus hijos en el mismo entorno rural donde sigue viviendo hoy. Su vida es un reflejo de la dureza y la fortaleza de una generación que levantó el país con esfuerzo y constancia.

Con su nuevo título, Teresa Fernández Casado pasa a encabezar la lista de las personas más longevas de España, sucediendo a la catalana Angelina Torres Vallbona, que vivía en Barcelona, cerca de la Sagrada Familia, y falleció este martes a los 112 años. Torres había heredado el reconocimiento tras la muerte de María Branyas (117 años) y Piedad Loriente Pérez (113), ambas en los últimos años.

«Llegar a ser, con todos los españoles que somos, la número uno, es algo impresionante», dice su hija entre orgullo. En Zambrocinos del Páramo, la noticia ha llenado de orgullo a todo el pueblo, que celebra la vida de Teresa, ejemplo de amor por sus raices.

