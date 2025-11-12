Una clienta del Imserso denuncia «represalias» de una agencia por quejarse del viaje a Gran Canaria La mujer, que acudió a través de su compañera con su carta acreditativa, fue derivada a «reservar por internet», hecho que desmienten en la oficina leonesa

«¿Merece la pena?». Esa es la pregunta que se hace dos años después Ana Isabel Negro, una leonesa beneficiaria de los viajes del Imserso, tras la denuncia formal y al queja que hizo pública en Leonoticias por los servicios que le ofrecieron en su viaje de 2023.

En concreto tuvo como destino la isla de Gran Canaria, en Puerto de Mogán, donde ella y su compañera fueron alojadas en un hotel que carecía de servicio de piscina, donde las habitaciones dejaban mucho que desear y, lo más sangrante, el complicado acceso al mismo para una persona como ella con movilidad reducida.

Ese viaje lo realizó a través de la agencia con la que lleva «toda la vida» contratando servicios, unos 20 años, apunta, hecho que se reconoce en la propia oficina donde ponen a la mujer nombre y apellidos.

Sin embargo, parece que aquella queja lo cambió todo. Este año, Ana Isabel fue a llevar su carta, a través de su amiga Marian, su compañera en todos estos viajes. «Me dijeron que lo hiciera por internet. Es decir, había perdido mi condición de clienta y no tengo espacio en este lugar», subrayaba en una carta al director remitida a este medio.

La mujer cree que todo es fruto de una «represalia» por aquella denuncia colectiva -firmada por más de 20 afectados- de la que ella fue la cara visible. «Yo viajaba siempre con ellos. Siempre se portaban bien y me daban viajes estupendos; pero la reclamación no les sentó bien». Una reclamación que, por otro lado, no tuvo respuesta ni por parte del Ministerio de Derechos Sociales ni de Avoris, empresa que gestionaba las solicitudes.

El mismo 8 de octubre, fecha de inicio para la contratación de viajes por parte de los acreditados, la afectada reitera que su carta estaba en la oficina de Halcón Viajes de la calle Padre Javier de Valladolid. «Nos la mandaron y nada más que se pudo fuimos».

La empresa niega la situación

Desde la agencia, y en conversación con Leonoticias, su directora de la sucursal Sofía Prada ha negado que «saliera de nuestra boca» la expresión «de mandarlas a hacerlo por internet». Reconocen que Ana Isabel fue el mes anterior, y que hablaron «de lo que pasó en Mogán», recordando la buena relación existente con esta clienta. Y confirman que «pudo ser» que su amiga Marian fuera una de los muchos clientes que pasaron por la oficina aquel 8 de octubre en el que había una sola empleada «y a gente de confianza se les dijo que no podían prometerles nada», pero nunca mandarles a casa. «¿Represalias? ¿Con quién? Cuanta más gente nos compre, mejor para nosotros. Llevamos 38 años en Halcón y jamás hemos tenido problemas. Hay pocas plazas para solicitantes, pero no se me pasa por la cabeza decir eso», sentencia.

Tras este episodio, la clienta insiste en su «indignación» porque en esta sociedad «solo cuenta el silencio, aunque la situación sea injusta» y se ha visto inmersa en todo este episodio por reclamar.

A pesar de los inconvenientes que, asegura, encontró en su agencia de toda la vida, Ana Isabel y su amiga Marian han podido acogerse a su derecho de viaje acreditado con el Imserso y han disfrutado de unas vacaciones en Mallorca.

