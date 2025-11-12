Dos años de prisión por una agresión sexual grupal a una menor en una localidad leonesa La víctima confesó los hechos a su prima y la familia denunció lo ocurrido en una noche veraniega del año 2021

Rubén Fariñas León Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:43

Tres varones han sido condenados a dos años de prisión por una agresión sexual grupal cometida en una localidad leonesa.

Así lo ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tras la sentencia emitida desde la Audiencia Provincial de León, ante la que interpusieron recurso, en un rollo donde se recogen los hechos y la motivación de la pena impuesta.

Los hechos ocurrían el pasado 20 de agosto de 2021, sobre las 21:00 horas, en una localidad de la provincia. Los acusados viajaban en un coche Opel Astra, conducido por uno de ellos y el cual nunca había obtenido el permiso de conducir, y abordaron a una menor de edad que estaba caminando por la calle.

Sin ningún tipo de consentimiento, y aprovechando que circulaban en un vehículo, la agarraron y la acercaron al coche para empezarla a hacer tocamientos, incluidos pechos, pelvis y cara, hasta que la joven logró zafarse de ellos, mordiendo la mano a uno de ellos que se la había introducido en la boca, y huyó del lugar.

La menor confesó los hechos a su prima, la cual la había visto muy nerviosa y que no paraba de llorar, y ésta se lo trasladó a su madre para que interpusiera la denuncia correspondiente. La víctima aseguró que este grupo de personas, que el día anterior ya la habían piropeado, y a los que ya había visto por el pueblo durante ese verano, la habían toqueteado y agarrado.

Por estos hechos, el TSJ ratifica las condenas por los delitos de agresión sexual y leve de lesiones a dos años de prisión y cinco más de libertad vigilada. Además, al conductor se le impone un delito contra la seguridad vial.

Los condenados tendrán que abonar 400 euros por las lesiones provocadas a la joven y 1.500 euros en concepto de daños morales.