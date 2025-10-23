Las noticias imprescindibles de este jueves 23 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Jueves, 23 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

1 El aparcamiento en León «colapsa»

El aparcamiento en León «colapsa» con Lancia o Peregrinos por encima del 100% de ocupación. El grupo municipal del PP en León considera «una estafa» la nueva zona verde en la que el número de licencias «duplica» al de plazas disponibles para residentes.

2 Juicio por el matricidio de León El asesino de Salomé utilizó como arma del crimen una ensaladera

La víctima recibió un primer golpe en la cara, intentó huir y fue alcanzada por su agresor, que le hizo un corte mortal en el cuello.

3 Detenido in fraganti

Detienen in fraganti a un hombre robando en una peluquería de León. El autor fue localizado escondido en el interior del establecimiento tras haber roto la puerta de cristal del local.

4 Compra un castillo y lo regala al pueblo

Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción. La doctora natural de Villafranca del Bierzo Marisa López-Teijón hace realidad «una decisión que llevaba en el corazón desde hace tiempo».

5 Detenida de nuevo por atacar a su exmarido

Detenida por atacar con ácido a su exmarido y enviarle amenazas de muerte en un pueblo de León. Se trata de la misma persona que envenenó al varón obligando al hijo común a que le propusiese comer una chocolatina con raticida.

6 Planes Qué hacer este fin de semana: Carrera de la Mujer, firma de la Cultural y Feria del Puerro

La provincia se llena de actividades para hacer hasta el domingo con eventos culturales, deportivos y gastronómicos.

7 Novedades en Puente Castro

La polémica central de biomasa de León proyecta cuatro torres de 35 metros de altura. Otro de los datos más llamativos de la macroinstalación energética en Puente Castro son las cantidades de materia prima que se usará y los residuos que generará

8 Atropello en León

Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León. Los dos implicados han resultado heridos leves tras ser atropellados por un turismo en León en la mañana de este jueves, 23 de octubre.

9 Los candidatos al decanato de la abogacía

Los candidatos al decanato de la abogacía en León y sus propuestas para la ciudadanía. Pilar Pérez y David M. Díez lucharán por suceder a Fernando Rodríguez Santocildes al frente del Colegio de la Abogacía tras ocho años en el cargo.

10 La Cultu levanta pasiones

Una pasión por la Cultural que no entiende de edades. Decenas de niños y mayores se dan cita en El Corte Inglés en una firma de autógrafos vinculada a la presentación de la ropa de calle del equipo leonés: «Me encanta verles ganar».

Temas

Las noticias imprescindibles del día