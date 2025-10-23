La polémica central de biomasa de León proyecta cuatro torres de 35 metros de altura Otro de los datos más llamativos de la macroinstalación energética en Puente Castro son las cantidades de materia prima que se usará y los residuos que generará

Alberto P. Castellanos León Jueves, 23 de octubre 2025, 08:22 Comenta Compartir

El proyecto de la central de biomasa en el sur de la ciudad de León ha llamado la atención por muchos motivos, desde sus posibles beneficios y bondades a sus potenciales peligros que han provocado el rechazo de parte de la población de la ciudad, sobre todo en el barrio donde se instalará, Puente Castro, y uno muy cercano y cada vez más populoso, La Lastra.

Ahora ha empezado la cuenta atrás para su puesta en marcha. Ese límite se fija cinco años después de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 9 de octubre de 2025. Hasta entonces, si es que la lucha por evitarlo desde las asociaciones vecinales y ecologistas no surte efecto, tendrá que tomar forma para dar servicio a las 28.000 viviendas que se proyecta como su límite.

128.000 Toneladas de biomasa

Para ello, las previsiones que recoge el documento publicado en el BOCyL cifran en 128.000 las toneladas de combustible necesarias cada año para alimentar a las cuatro calderas y generar 352.000 MWh en forma de agua caliente. Un líquido elemento que también es otro de los «productos» que más se va a usar: más de 32.000 metros cúbicos, 32 millones de litros. Por detrás quedan otras materias como los 134.000 litros de urea o los 12.000 de gasóleo para el grupo electrógeno de emergencia que dé servicio ante un posible fallo o parada de las cuadro calderas principales.

4.480 Toneladas de ceniza, escorias y polvo

La generación de energía provocará una buena cantidad de residuos. Las emisiones de gases por la combustión serán uno de ellos pero también se producirán cenizas en el fondo de los hornos, escorias y polvo de caldera: 3840 toneladas cada año. A ellas habría que sumar otras 640 de cenizas volantes de turba y madera no tratada. El resto de desechos, muchos de ellos comunes con los de cualquier empresa o industria, se estima que superen por poco la tonelada, casi toda ella de hierro y acero.

Ampliar Dos chimeneas en el polígono de Onzonilla, similares en anchura y tamaño a las cuatro que si instalarán en la central de biomasa de León. A.P.C.

35 metros Cuatro chimeneas

El vapor y los gases emitidos durante la combustión de la biomasa en las cuatro calderas proyectadas saldrán po sendas torres. Cuatro estructuras de 1,3 metros de diámetro y 35 de alto. Una cota muy similar a la de los cercanos edificios de la avenida José Aguado en La Lastra y su once alturas aunque lejos de los bloques más altos de la ciudad que llegan a los 55 y las dos torres de la Catedral con sus 65 y 68 metros. Aunque no rivalicen en altura con ellas, la zona en la que se colocarán hará que sean visibles desde mucha distancia, modificando el horizonte del sur de la capital leonesa.

Ampliar Uno de los dos edificios en León con 55 metros, el de la calle Arquitecto Torbado, 6. El otro está en avenida Doctor Fleming, 2. AP.C.

20 Camiones al día

Aunque el documento ofrece dos previsiones distintas -16 y 20- sobre el trasiego previsto de vehículos de gran tonelaje que entren y salgan de la central de biomasa en León, cualquiera de las dos supone un número considerable. No pondrá en riesgo el tráfico en la zona, eso recoge el texto publicado, pero da a entender la dimensión del proyecto que cuenta ahora con cinco años para adecuar los terrenos, seguir con los estudios, construirlo todo y ponerlo todo a funcionar.

Ahora sólo queda esperar a que pase ese plazo para ver si se convierte en una realidad o, por el contrario, en otra posibilidad que no llegó a ser algo tangible. El tiempo dictará sentencia.