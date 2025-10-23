Detenida por atacar con ácido a su exmarido y enviarle amenazas de muerte en un pueblo de León Se trata de la misma persona que envenenó al varón obligando al hijo común a que le propusiese comer una chocolatina con raticida

Leonoticias León Jueves, 23 de octubre 2025, 17:50 | Actualizado 17:58h. Comenta Compartir

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Lapidem', ha detenido en León a una mujer por un delito de lesiones graves al atacar a su exmarido con ácido corrosivo. Además, se le atribuye otro delito de amenazas de muerte con cartas anónimas y un delito de quebrantamiento de medidas judiciales.

Durante la tarde del pasado 15 de agosto de este año, un hombre paseaba por una calle de la localidad de Jiménez de Jamuz (León), en plena oleada de incendios, cuando fue atacado por sorpresa por una persona que le arrojó un líquido altamente corrosivo que le ocasionó graves lesiones en la cara, cuello y resto del cuerpo.

El atacante no pudo ser identificado al vestir un traje de protección individual, con capucha, gafas protectoras y guantes. Rápidamente se dio a la fuga sin que ningún testigo pudiera aportar datos que permitieran conocer su identidad.

Unos días después, el entorno del hombre y algún organismo oficial recibieron una serie de cartas anónimas con amenazas de muerte.

Dada la gravedad de los hechos, y ante las amenazas reincidentes de muerte y de peligro inminente para la vida de la víctima, la Policía Judicial de la Guardia Civil en León inició una investigación de los hechos ocurridos. Los agentes establecieron una relación entre el ataque con una sustancia corrosiva y la autoría de esas cartas. Tras una minuciosa investigación debido a la ausencia de testigos y a la dificultad para obtener datos del atacante debido a ir totalmente cubierto por el traje, los investigadores consiguieron obtener una serie de indicios que indicaba que el autor del vertido corrosivo sobre este hombre era una mujer.

Asimismo, consiguieron ubicar en la zona donde se habían producido los hechos momentos previos a la agresión un vehículo cuya marca, modelo y características externas era plenamente coincidente con el de la expareja de la víctima.

La misma persona que le envenenó con una chocolatina

Entre otros incidentes previos, en el año 2020, el ahora agredido también había sido víctima de una tentativa de asesinato por parte de esa misma persona.

Introdujo en una chocolatina una sustancia tóxica y se la dio al hijo menor de ambos con la intención de ser entregada a su padre para que este se la comiera. Una vez que comió el dulce, tuvo que ser ingresado en el Hospital de León con unas graves afecciones que le hicieron perder prácticamente la totalidad de la visión, así como otras lesiones que le causaron limitaciones para andar.

En ese momento, guardias civiles de Policía Judicial detuvieron a la mujer por esos hechos y acabó siendo condenada a prisión por asesinato en grado de tentativa.

En concreto pesaba sobre ella condena de más de 12 años de prisión, que había sido recurrida, pero la mujer permanecía en libertad.

Detención e ingreso en prisión

Como resultado de toda la información recabada y antecedentes existentes, los investigadores han detenido a esta mujer y han registrado varios inmuebles donde han sido intervenidos varios efectos de interés por su relación directa con los hechos.

Ha sido incautado material informático que será objeto de estudio y análisis y una carabina de aire comprimido de un calibre importante que habría adquirido recientemente con posible finalidad de ser utilizada para un nuevo ataque.

La detenida, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, ha sido puesta a disposición de la Plaza Judicial número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de La Bañeza, quien ha decretado su ingreso en prisión.