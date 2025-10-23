Una pasión por la Cultural que no entiende de edades Decenas de niños y mayores se dan cita en El Corte Inglés en una firma de autógrafos vinculada a la presentación de la ropa de calle del equipo leonés: «Me encanta verles ganar»

Niños y mayores, pero sobre todo niños, veían con ilusión a los jugadores de la Cultural. Eran Rodri, Bicho, Hinojo y Rubén Sobrino quienes aparecían en El Corte Inglés de León para acercarse a su afición.

Dentro de un acto comercial de presentación de la ropa de calle del equipo leonés tras el acuerdo firmado con la marca gallega Etiem, que viste en los viajes, ruedas de prensa y eventos de la Cultural, el club organizó una firma de autógrafos y fotos con los aficionados.

Los más pequeños veían con brillo en sus ojos a sus ídolos. El más aclamado era Rodri, el jugador autóctono de esta Cultural, pero a todos les veían con ilusión. Bufandas, camisetas, cartulinas y banderas se llevaron la firma de estos cuatro jugadores.

La cola llegaba casi a las puertas exteriores del centro comercial leonés mientras los aficionados, poco a poco, podían acercarse a algunos de los jugadores. Este es ya el segundo acto de este tipo que organiza el club, después del que tuvo lugar en septiembre en un local de la plaza de Santo Domingo.

Expectación máxima

Uno de ellos era Sergio, que tenía especiales ganas de ver a Sobrino aunque su jugador favorito, aseguraba, es Bañuz. Este joven leonés lleva viendo más de dos temporadas a la Cultural desde que los jugadores de la Cultural fueran a su colegio, el Virgen Blanca, y les diesen unas entradas: «Me aficioné ese día».

También Enzo esperaba con ganas su turno para ver a uno de sus jugadores favoritos, Rodri, 'honor' que comparte con Chacón. «Fui la primera vez con mi padre, en 2020, y me encanta verles ganar», decía. Otro de los aficionados que allí esperaba su turno era David, también fan de Rodri y de Édgar Badía, que suele acudir al Reino con su padre y al que le encanta «los partidos emocionantes, que se resuelven al final».

Todos ellos disfrutaron de la cercanía de Rodri, Hinojo, Bicho y Sobrino, que se entregaron a su afición para cargar las pilas anímicas de cara al vital partido de este sábado a las 14:00 horas ante el Ceuta en el Reino de León. Seguramente, todos estos aficionados estarán con su bufanda y su camiseta en el estadio leonés este sábado.