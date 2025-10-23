Qué hacer este fin de semana en León: Carrera de la Mujer, firma de la Cultural y Feria del Puerro

Ana G. Barriada León Jueves, 23 de octubre 2025, 08:22 Comenta Compartir

Carrera de la Mujer

Nueva cita solidaria en León este domingo 26 de octubre. La XI edición de la Carrera de la Mujer reunirá por las calles de la capital a miles de personas que, vestidas de rosa, recaudarán fondos para la investigación contra el Cáncer de Mama.

Los Brincos

Una de las bandas de los 60 más influyentes del pasado siglo en España, Los Brincos, llega este sábado 25 de octubre al Auditorio Ciudad de León. La música comenzará a sonar a partir de las 20:30 dentro de su gira de 60 aniversario.

Feria de San Simón de Sahagún

Sahagún celebra la 52 edición de su tradicional feria del puerro o Feria de San Simón con una amplia programación donde habrá degustaciones, exhibiciones y un recinto ferial lleno de stands gastronómicos y de productos locales a lo largo de todo el fin de semana.

VII OctoberBike

Este domingo 26 de octubre Astorga acoge una nueva edición de la OctoberBike, un evento que volverá a reunir a aficionados al ciclismo de montaña en un recorrido por una de las comarcas más bellas de León.

Firma de los jugadores de la Cultural

El Corte Inglés acoge este jueves 23 de octubre una firma de autógrafos de los jugadores de la Cultural. Lo harán en el espacio Etiem de los grandes almacenes a partir de las 17:00 horas.

Otoño en Babia

La comarca de Babia acoge este fin de semana diversas actividades enmarcadas dentro del proyecto 'Otoño en Babia: bosques, hayedos, abejas y miel' donde habrá rutas, talleres y catas de miel.

La programación del sábado, 25 de octubre, incluye por la mañana una ruta al Hayedo de Torebarrio y una visita a la exposición 'León, señorío de mujeres'. Por la tarde habrá un taller de colmenas y abejas, cata de miel y visita a la Casa del Parque. El domingo, 26 de octubre, habrá una ruta para descubrir la apicultura en Babia.

Micología en Sabero

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero programa un fin de semana lleno de actividades relacionadas con la micología. Showcooking micológico, un documental, un taller infantil, conferencia, ruta de senderismo y exposición fotográfica y de setas son las actividades que el MSM ha programado para el último fin de semana del mes de octubre.

Entre todas las actividades destacamos una para el domingo 26, la 'Ruta micológica en el entorno del MSM', dentro del programa MSM Activo. En ella, los participantes saldrán al campo acompañados de los micólogos Juan Antonio Sánchez Rodríguez, uno de los más reconocidos de España, autor de más de 30 publicaciones relacionadas con el mundo de la micología y José María Escapa, presidente de la asociación leonesa San Jorge.

Guía ortográfica del patsuezu

Este sábado 25 de octubre la Casa de Cultura de Villablino presenta a las 19:00 horas el libro «'Guía ortográfica del patsuezu'. Un trabajo editado por la Asociación Cultural Amigos de Sierra Pambley y en cuya presentación intervendrá la vocal del patsuezu de la Asociación, Blanca Berdasco, y el profesor y lingüista Roberto González-Quevedo.

Diego Barcala en León

Este viernes 24 de octubre, a las 19.30 horas, estará en La Casona de San Feliz de Torío el periodista Diego Barcala dentro del ciclo 'Días de diario y correspondencia' que organiza el Ayuntamiento de Garrafe de Torío con la colaboración de Factor Espacio San Feliz.

Conciertos en Espacio Vías y El Gran Café

Fin de semana de música en Espacio Vías. El sábado 25 de octubre desde las 19:00 horas la música comenzará a sonar con las actuaciones de Espacio Vías Karavana y Niños Bravos y además con las dj,s Kill Vir y Lau VI.

Al día siguiente, el domingo 26, El Gran Café acoge la actuación de Jero Romero.

Leyendas y silencios de la noche

La Fundación Merayo organiza este viernes 24 de octubre el filandón 'Leyendas y silencios de la noche' a cargo de Adolfo Alonso Ares con la presentación de Aurelia Puente. Comenzará a las 18:00 horas en la sede de la Fundación en Santibáñez del Porma.

Concierto de órgano en La Encina

El Bierzo vibra este fin de semana con un concierto de órgano de Ramón Sobrino en el que se estrena la obra ganadora del 38 Concurso Cristóbal Halffter. El Instituto de Estudios Bercianos organiza el tradicional concierto de órgano el domingo 26 de octubre a las 20:00 horas en la basílica de La Encina de Ponferrada.

