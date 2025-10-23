Los candidatos al decanato de la abogacía en León y sus propuestas para la ciudadanía Pilar Pérez y Dadid M. Díez lucharán por suceder a Fernando Rodríguez Santocildes al frente del Colegio de la Abogacía tras ocho años en el cargo

Alberto P. Castellanos León Jueves, 23 de octubre 2025, 08:21

El Colegio de la Abogacía de León estrenará a su responsable el 31 de octubre. A las elecciones, que se celebran ese mismo viernes, se presentan dos candidaturas: la de Pilar Pérez, que ya había intentado llegar el cargo en procesos anteriores; y David Manuel Díez, que se estrena como candidato y, entre otras responsabilidades, es tesorero del colegio.

Fernando Rodríguez Santocildes, con su salto al colegio autonómico, ha decidido dar un paso atrás en el provincial y su cargo en León será para alguien de su equipo o para una de sus rivales en anteriores comicios.

Turno de oficio y consideración profesional

Pilar Pérez Pérez fue la primera mujer en optar a este cargo en 2017 frente al que dejará de ser decano de los letrados leoneses. «Necesitamos un colegio profesional que nos acoja a todos», declara a Leonoticias: «Es lo que he estado haciendo los tres últimos años con el movimiento 'por la Pasarela al Reta', porque no podíamos darnos de alta en la Seguridad Social y resulta que ahora llegamos y después de cuarenta años que tengo cotizados a la mutualidad me quedan 500 euros de pensión que no es ni pensión, no tienes derecho a medicamentos y teníamos que tener un seguro para poder ir al médico. Hemos conseguido movilizarnos más de 30.000 personas el 27 de septiembre y que se presente una proposición de ley que aprobaron todos los partidos políticos en el Congreso de los Diputados. Nos parece esencial que cada año cotizado en la mutualidad sea un año en la Seguridad Social, porque no compramos derechos».

«Otro punto fundamental es dignificar a los abogados que hacen turno de oficio, que tienen una relación especial laboral con la administración«, señala Pilar Pérez. »Se les tiene que reconocer y darles de alta en la Seguridad Social por las horas que trabajan y que tengan un seguro correcto para hacer frente a cualquier circunstancia, como si tienen un percance en un desplazamiento hacia un cuartel de la Guardia Civil en un pueblo sin juzgado. Además, los que pertenecen al Ministerio cobran una cosa, en Galicia otra, en Madrid otra…, y dependiendo de las comunidades autónomas, las ricas te lo pagan mucho mejor. Y eso algo que afecta a los derechos fundamentales de la persona, es esencial para la sociedad porque, por ejemplo, si no hay un abogado presente en una declaración en comisaría o en el juzgado, el acto es nulo de pleno derecho«. La candidata considera este tema algo fundamental para los ciudadanos: »Es que ahora, cualquiera que no llegue al doble del salario mínimo, que son muchas personas, tiene derecho a un abogado en turno de oficio y que funcione bien para las guardias, el turno de oficio penal, el contencioso administrativo, el civil, el social, el de violencia sobre la mujer y el de menores, y es algo que hay que mantener y mejorar«.

Entre otras propuestas, Pilar Pérez señala la importancia «desde la Covid, aún más, de velar por la salud física y mental de todos los compañeros. También buscaremos que haya más transparencia en el colegio; y que todos los partidos judiciales tengan absolutamente de todo, como tienen las sedes provinciales, y para el Bierzo, que tenga mejor biblioteca y un presupuesto adecuado«.

Partidos judiciales, formación e intrusismo

«Después de ocho años con Santocildes lo principal es modernizar el colegio, las instalaciones y el acceso al servicio al ciudadano en el ámbito de la justicia gratuita con una mayor agilidad en los procesos de gestión y tramitación», resume David Manuel Díez Revilla, que se presenta por primera vez a estas elecciones, y lo hace después de formar parte del equipo que ha dirigido hasta la fecha el Colegio de la Abogacía de León.

David M. Diéz comparte con su rival un afán por acercar la institución a la ciudadanía y hacerla aún más transparente, y una preocupación por los partidos judiciales que no están en la capital y la abogacía rural: «Ahora que se nos llena la boca tanto con el tema de la despoblación, hay que defender la pervivencia de los partidos judiciales y acercar la a los ciudadanos de las zonas rurales la justicia, no que tengan que acercarse ellos a la justicia a las ciudades. Ahora mismo además de León contamos con Sahagún, que le queda nada y menos; Ponferrada; Cistierna; Villablino que está prácticamente muerto; y La Bañeza y Astorga que pervivirán».

Otra de las propuestas que más defiende este candidato es «acercar la abogacía, sobre todo los derechos fundamentales, a los colegios desde la perspectiva de la abogacía con un programa educativo sobre derechos y libertades». La formación, cree, que también debería llegar al resto de la población de una forma «mucho más abierta impartida por la abogacía y de la que se beneficien todos los ciudadanos con temas como los derechos de los consumidores, las estafas en la red o todos los procesos bancarios». Otro de los puntos que destaca David M. Díez es «luchar contra el intrusismo profesional que sólo beneficia al intruso y perjudica al ciudadano».

Candidatos a dirigir el Colegio de Abogacía de León Pilar Pérez Pérez Licenciada en la Universidad de Oviedo. Pasante hasta 1986 y colegiada desde entonces se dedica al derecho civil, al contencioso administrativo esencialmente y penal, y abogada del turno de oficio. Abogada del Colegio de Arquitectos de León, técnico urbanista por el Ministerio de Administraciones Públicas, mediadora civil y mercantil por el CEU, presidenta del Grupo de Abogados Jóvenes de León durante nueve años y presidenta de la Agrupación de Mujeres Abogadas de León durante siete años. David Manuel Diéz Revilla Licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctorando de la Universidad de León. Abogado en ejercicio durante 25 años como socio de un despacho profesional experto en trabajo, seguridad social, centros especiales de empleo y discapacidad. Presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes de León y presidente de la Confederación Española de Abogados jóvenes durante cuatro años. Consejero del Consejo General de la Abogacía Española durante cuatro años y actual tesorero del Colegio de la Abogacía de León.

La decisión está ahora en manos de todos los abogados colegiados en León, ejerzan como tal o no. Tendrán hasta el 31 de octubre para pensar su voto y elegir entre uno de los dos candidatos.