El aparcamiento en León «colapsa» con Lancia o Peregrinos por encima del 100% de ocupación El grupo municipal del PP en León considera «una estafa» la nueva zona verde en la que el número de licencias «duplica» al de plazas disponibles para residentes

Alberto P. Castellanos León Jueves, 23 de octubre 2025, 12:22 | Actualizado 12:36h. Comenta Compartir

Con tasas de ocupación que, aunque parezca imposible, superan el cien por cien en algunas zonas de aparcamiento en León, David Fernández, el portavoz del PP en el consistorio de la capital ha vuelto a denunciar una situación que considera provocada «por las decisiones caprichosas e improvisadas que ha venido tomando el alcalde sobre las calles del centro de la ciudad».

Los populares ya denunciaron la situación analizando los datos del último trimestre del año pasado y, ya entonces, acusaron al equipo de gobierno de «negar el problema y de apoyar ocurrencias como la de UPL sobre Papalaguinda, y no hacer nada para enmendar su error ni para solucionar el problema». Es por eso que han vuelto a recabar los datos de ocupación de la zona azul, de la zona verde y de la zona naranja del estacionamiento regulado -ORA- durante el primer semestre de este año 2025 y la conclusión a la que llegan desde el PP «es que el problema de la falta de aparcamiento no solo no ha mejorado, sino que sigue empeorando».

Ampliar David Fernández -PP- atiende a la prensa en la mañana del 23 de octubre de 2025 en León. A.P.C.

«Por ejemplo, los sectores de zona azul que abarcan el área entre la zona de San Francisco y de San Marcos, que aproximadamente es la delimitación de la zona de bajas emisiones -ZBE- aprobada por PSOE y UPL en la última ordenanza de movilidad, presenta una ocupación media los días de diario en torno al 90 por ciento, es decir, prácticamente no hay plazas de rotación disponibles», afirma Fernández que añade que «si analizamos esas mismas zonas en horario de mañana el dato sube hasta el 92 por ciento en el sector del Ayuntamiento, el 93 en el de la Condesa o el 101 en el sector de Lancia».

«A esto hay que sumar además que en muchos tramos de las mañanas, los aparcamientos subterráneos de Ordoño II como de San Marcelo lucen el cartel rojo de completo. Una situación de verdadero colapso la que cada mañana tienen que padecer los leoneses cuando vienen con su coche al centro de León», apunta.

«Aparcamientos disuarios que no disuaden»

Los datos que ofrece el PP sobre los aparcamientos disuasorios de larga duración, la zona naranja, hablan de tasas de ocupación medias mensuales del 95 por ciento en San Pedro -hay que tener en cuenta que los días de mercado tradicional, trasladado allí de forma provisional, había menos plazas disponibles- y del cien por cien en horarios de mañana.

«Una situación similar tenemos en el aparcamiento de Peregrinos enfrente del tanatorio», comenta David Fernández, «con ocupaciones de hasta el 103 por ciento en las mañanas de los lunes a los viernes; y aparcamiento de la explanada de los Pendones maneja cifras un poco más bajas, en el entorno del 90%». «Es decir, estamos ante aparcamientos disuasorios que no pueden disuadir de nada porque están totalmente saturados y sin apenas plazas de rotación», apostilla.

«En este punto quiero mencionar el dato de Papalaguinda», ha recalcado el portavoz de los populares en el Ayuntamiento de León, «que se sitúa en el entorno del 55 por ciento de ocupación media mensual, subiendo hasta el 63 si analizamos solo las mañanas».

«Cito estos datos porque esta era la vía donde la Unión del Pueblo Leonés y el PSOE querían crear más plazas a costa de suprimir uno de los dos carriles de circulación con los perjuicios que ello iba a causar en el tráfico del paseo de Papalaguinda y de la Avenida de la Facultad de Veterinaria. Perjuicios importantes en el tráfico para crear plazas donde no existe demanda», recalca.

«La zona verde, camino de convertirse en una estafa»

Respecto a la zona verde, exclusiva para residentes, «va camino de convertirse en una gran estafa para los más de 4.000 leoneses que han obtenido y recordemos, pagado por su distintivo de autorización de aparcamiento. ¿Por qué hablamos de una estafa?», se pregunta David Fernández para después responder que «el número de vehículos autorizados duplican el número de plazas disponibles: 4.024 vehículos autorizados por solo 1.782 plazas disponibles».

«La evolución de esta ratio no ha sido positiva, sino todo lo contrario», denuncia desde el PP: «Respecto de finales de 2024, el número de plazas verdes se ha incrementado en unas raquíticas 22 plazas, obtenidas, por cierto, al eliminar esas mismas plazas de zona azul. Y sin embargo, el número de vehículos autorizados en ese mismo periodo de tiempo ha ascendido en 429 vehículos. El número de autorizados multiplica 20 veces la creación del número de plazas».

Como conclusión, los populares acusan al «alcalde de generar, con sus decisiones de eliminar más de 400 plazas de aparcamiento del centro y de cerrar varias calles, un problema de aparcamiento y de circulación que antes de él no existía. Un problema que afecta a los residentes por la falta de aparcamientos en la zona verde, a los vecinos de los barrios de la ciudad, porque tienen que emplear mucho más tiempo y mucho más dinero en aparcar su coche en el centro de León y también al comercio local, al comercio de proximidad, que ven como el alcalde ha puesto una gran barrera de entrada para los clientes que no viven en el centro, que son muchos más que lógicamente que los que viven en el centro».

«Implica», añade Fernández, «más coste medioambiental, esos kilómetros de más, esas vueltas de más implican un aumento de las emisiones de combustibles fósiles de los vehículos y, por supuesto, más dinero, porque implica mayor gasto de combustible y también muchas veces tener que acabar aparcando en subterráneos que implican mucho más dinero que en superficie.

Además, denuncia la «incapacidad del alcalde, José Antonio Díez, para poner solución al problema que ha generado durante estos años». «En este año, en esta materia, sus decisiones han sido seguir eliminando plazas, como por ejemplo, en la calle Fuero; o pintar dibujos de familias o de mujeres en algunas de las plazas de la explanada de los Pendones; y aprobar una ordenanza de movilidad para dar sustento jurídico a su error y a la ilegalidad que lleva cometiendo más de tres años y no ha hecho nada más», lamenta el portavoz popular.

El aparcamiento de Santa Nonia

David Fernández también ha incidido en que el equipo de Gobierno municipal no ha planteado «una solución diligente para la gestión del aparcamiento subterráneo de San Marcelo; no ha mejorado el transporte público para facilitar el acceso al centro que él mismo ha dificultado; y ha sido incapaz de desbloquear la construcción del aparcamiento de Santa Nonia, sobre el que tanto hablaron en el pasado mandato y al principio de este, tanto él como sus socios de UPL que, por cierto, donde también gobiernan en la Diputación, que es la dueña de la parcela».

También ha querido mencionar la puesta en marcha de la ZBE y la nueva ordenanza que provoca que «la inseguridad jurídica se extienda entre los residentes de las calles del centro por su inminente entrada en vigor y la ausencia de respuesta a las solicitudes de acceso y mientras tanto, el alcalde sigue sin dar explicaciones y tratando de engañar a los leoneses con notas de prensa informando de que la ocupación media de la zona ORA en la ciudad es del 73 por ciento».

Otras peticiones

El portavoz popular ha adelantado que también han solicitado datos sobre la ocupación de plazas de aparcamientos por las terrazas de la hostelería, relacionadas con la pérdida de un buen número de lugares para aparcar.

«Lo mismo que con las solicitudes de residentes en el centro o con las reclamaciones por la tasa de basuras que han generado un verdadero colapso», finaliza David Fernández sobre otras cuestiones que tienen sobre la mesa.