El asesino de Salomé utilizó como arma del crimen una ensaladera

Rubén Fariñas León Jueves, 23 de octubre 2025, 11:04 | Actualizado 11:10h.

Salomé Torío «intentó huir» de su agresor, el cual utilizó un cuenco o ensaladera para acometer su crimen. La pruebas periciales de las personas encargadas de realizar la autopsia de la mujer que fue asesinada en su domicilio en la Nochebuena de 2022 han arrojado luz a la escena del suceso por el que se juzga a Rubén Torío, hijo de la víctima, como presunto matricida.

Heridas en la extremidad superior derecha, la región facial, el hombro izquierdo, en la cabeza, en las manos, en las regiones cervicales... y así hasta 31 lesiones que recoge el cuerpo de la fallecida. A ello suma un corte mortal de necesidad en la parte delantera del cuello.

Las peritos han confirmado que fue una herida inciso-contusa y cortante de 13 centímetros la que causó la muerte de Salomé. Era más profunda en el lado izquierdo, junto a la yugular, que fue lesionada, y llegó a la tráquea para seccionarla, continuando hasta el cueto vertebral para lesionar los ligamentos. «Sin asistencia, esa lesión es mortal de sangre», han sentenciado, al causar un shock hipobolémico hemorrágico por corte del vaso yugular.

El elemento utilizado tuvo que ser «algo más tosco» que un cuchillo y se señala a la ensaladera encontrada en la cabeza de la víctima, aunque no se llega a descartar el uso de otro objeto durante el brutal ataque.

El primer contacto del agresor fue en la cara, de carácter intenso, lo que pudo provocarle «algo de conmoción e intento de huída poco clara». Se entiende que intentó defenderse, de ahí las heridas en las manos; luego quiso huír porque «la mayoría de golpes los tiene en la espalda» y cabe pensar que el agresor acabó cogiéndola y provocándole la lesión final en el cuello.

El informe de toxicología también ha confirmado que en la víctima solo se encontró una sustancia: ibuprofeno, en dosis terapéuticas.

La situación psicológica de Rubén

Las forenses encargadas de examinar psicológicamente al único acusado por el crimen de Salomé no encontraron «ningún topo de patología» más allá de los rasgos de personalidad de Rubén, «que no afecta a su forma de actuar».

Rubén Torío, hijo de la víctima, presunto matricida

Pudieron ver a una persona «que muestra lo que quiere que veamos, siendo más complacientes o hermético, y sin ningún problema de corte psicógico». Esta ausencia de alteración de clínica psicótica se denota en que «él decide de qué no quiere hablar, ausencia de perplejidad o clínica» y en ningún momento hizo referencia a la enajenación mental por presencia de «clones» que sustituyen a las personas de su entorno. También reconoció «no haber consumido» una mayor cantidad de tóxicos en los días previos al crimen, ni de haber requerido atención médica o psiquiátrica. «Su discurso es fluido, acorde a su trayectoria personal, eludiendo a preguntas que no le interesan y es absolutamente consciente de lo que responde».

Además, fue presentado como detenido y en su exploración comprendió «perfectamente» la situación, sin ser especialmente locuaz: «Era una persona plenamente conectada del mundo. Era una persona normal y sin especial afectación por la detención y el motivo».

