Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León Los dos implicados han resultado heridos leves tras ser atropellados por un turismo en León en la mañana de este jueves, 23 de octubre

Leonoticias León Jueves, 23 de octubre 2025, 08:39

Una mujer de 36 años ha resultado herida leve junto a su hijo de 3 años. El Centro de Coordinación del 112 recibió el aviso a las 07:51 horas, tras un atropello ocurrido en la avenida de los Agustinos, número 12. La Policía Local comunicó que el vehículo golpeó a ambos peatones, que cayeron al suelo conscientes.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y personal de Emergencias Sanitarias Sacyl, que atendieron a la madre y al menor.

Este nuevo incidente se suma a otros atropellos registrados en los últimos días en la ciudad, una situación que ya parece normalizada, ante el aumento de este tipo de accidentes en zonas urbanas.

