Detienen in fraganti a un hombre robando en una peluquería de León El autor fue localizado escondido en el interior del establecimiento tras haber roto la puerta de cristal del local

Leonoticias León Jueves, 23 de octubre 2025, 14:38 Comenta Compartir

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de León han detenido en la madrugada de este jueves a un hombre que fue sorprendido en el interior de una peluquería donde había accedido tras fracturar el cristal de la puerta de entrada.

Los hechos ocurrieron en torno a las 03:10 horas de este jueves, cuando un vecino alertó a la Policía Nacional del incidente tras escuchar el ruido de cristales rotos procedente de un establecimiento cercano en la avenida Fernández Ladreda de León.

Los agentes observaron a su llegada cómo la puerta principal de la peluquería presentaba el cristal roto y un baldosín debajo del dintel de la misma. Tras asegurar el perímetro, accedieron al interior del local donde sorprendieron a un hombre agazapado tras el mostrador. El sospechoso fue detenido en ese mismo momento como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Una vez asegurado el lugar de los hechos con cinta policial, la Policía Nacional contactó con el propietario del establecimiento, informándole de lo ocurrido y garantizando la preservación de la escena hasta su llegada. Posteriormente, los agentes abandonaron el lugar tras finalizar las diligencias iniciales.