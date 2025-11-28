Las noticias imprescindibles de este viernes 28 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Desalojan a más de 300 personas en una empresa de León tras detectarse mareos y picores entre varios trabajadores

Un posible producto químico usado en las obras del edificio del Centro Estrada de León habría provocado olores intensos e irritación en parte del personal.

2 El restaurante leonés que triunfa con su parrilla en directo abriendo solo tres horas al día

El Rincón de Nando, un negocio familiar que ha encontrado su propio ritmo sin renunciar a la tradición.

3 Atropellan a una abuela que acompañaba a una niña de 9 años al colegio en León

La mujer, de unos 70 años, resultó herida en una pierna tras ser arrollada por un turismo en la calle Daoíz y Velarde.

4 Detenido un anticuario de León por recibir las antigüedades robadas por las exmonjas de Belorado

Se han hallado en el mercado especializado de antigüedades piezas que pudieran pertenecer al monasterio Santa María de Bretonera.

5 Revilla reaviva la llama autonómica en León: «Si Cantabria tuvo razones, León mucha más»

El expresidente de Cantabria vuelve a convertirse en el gran protagonista del encendido navideño del barrio, arropado por pendones, vecinos y un fuerte sentimiento identitario.

6 Herido un hombre de 35 años tras una colisión en un pueblo de León

El accidente se produjo a las 14:18 horas en la CL-626, en el acceso a la AP-66 desde La Magdalena, cuando uno de los vehículos se saltó una señal de stop.

7 Los árbitros se plantan contra el Leon CF tras la agresión de uno de sus entrenadores

El Comité de Competición y Disciplina Deportiva de León ha acordado aplazar todos los encuentros en los que participa el conjunto leonés.

8 El Ayuntamiento de León investiga las facturas presuntamente infladas denunciadas por UPL

Hacienda, reconoció que el reparo del interventor «es en cuanto a la factura, porque no se ha seguido el procedimiento de contratación».

9 Entierro de personas sin recursos en León: Serfunle asume 70 sepelios en cuatro años

El precio de cada servicio para los denominados 'benéficos' ronda los 1.100 euros que costea la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León, San Andrés y Villaquilambre.

10 Ponferrada se lleva parte del segundo premio de la Lotería Nacional

El 10.644, muy repartido, se ha vendido en una administración de la capital berciana.

