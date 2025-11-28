Las noticias imprescindibles de este viernes 28 de noviembre en León
Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada
León
Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:04
-
1
Desalojan a más de 300 personas en una empresa de León tras detectarse mareos y picores entre varios trabajadores
Un posible producto químico usado en las obras del edificio del Centro Estrada de León habría provocado olores intensos e irritación en parte del personal.
-
2
El restaurante leonés que triunfa con su parrilla en directo abriendo solo tres horas al día
El Rincón de Nando, un negocio familiar que ha encontrado su propio ritmo sin renunciar a la tradición.
-
3
Atropellan a una abuela que acompañaba a una niña de 9 años al colegio en León
La mujer, de unos 70 años, resultó herida en una pierna tras ser arrollada por un turismo en la calle Daoíz y Velarde.
-
4
Detenido un anticuario de León por recibir las antigüedades robadas por las exmonjas de Belorado
Se han hallado en el mercado especializado de antigüedades piezas que pudieran pertenecer al monasterio Santa María de Bretonera.
-
5
Revilla reaviva la llama autonómica en León: «Si Cantabria tuvo razones, León mucha más»
El expresidente de Cantabria vuelve a convertirse en el gran protagonista del encendido navideño del barrio, arropado por pendones, vecinos y un fuerte sentimiento identitario.
-
6
Herido un hombre de 35 años tras una colisión en un pueblo de León
El accidente se produjo a las 14:18 horas en la CL-626, en el acceso a la AP-66 desde La Magdalena, cuando uno de los vehículos se saltó una señal de stop.
-
7
Los árbitros se plantan contra el Leon CF tras la agresión de uno de sus entrenadores
El Comité de Competición y Disciplina Deportiva de León ha acordado aplazar todos los encuentros en los que participa el conjunto leonés.
-
8
El Ayuntamiento de León investiga las facturas presuntamente infladas denunciadas por UPL
Hacienda, reconoció que el reparo del interventor «es en cuanto a la factura, porque no se ha seguido el procedimiento de contratación».
-
9
Entierro de personas sin recursos en León: Serfunle asume 70 sepelios en cuatro años
El precio de cada servicio para los denominados 'benéficos' ronda los 1.100 euros que costea la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León, San Andrés y Villaquilambre.
-
10
Ponferrada se lleva parte del segundo premio de la Lotería Nacional
El 10.644, muy repartido, se ha vendido en una administración de la capital berciana.