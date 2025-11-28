leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las imágenes del día.

Las noticias imprescindibles de este viernes 28 de noviembre en León

Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

  1. 1

    Desalojan a más de 300 personas en una empresa de León tras detectarse mareos y picores entre varios trabajadores

Un posible producto químico usado en las obras del edificio del Centro Estrada de León habría provocado olores intensos e irritación en parte del personal.

  1. 2

    El restaurante leonés que triunfa con su parrilla en directo abriendo solo tres horas al día

El Rincón de Nando, un negocio familiar que ha encontrado su propio ritmo sin renunciar a la tradición.

  1. 3

    Atropellan a una abuela que acompañaba a una niña de 9 años al colegio en León

La mujer, de unos 70 años, resultó herida en una pierna tras ser arrollada por un turismo en la calle Daoíz y Velarde.

  1. 4

    Detenido un anticuario de León por recibir las antigüedades robadas por las exmonjas de Belorado

Se han hallado en el mercado especializado de antigüedades piezas que pudieran pertenecer al monasterio Santa María de Bretonera.

  1. 5

    Revilla reaviva la llama autonómica en León: «Si Cantabria tuvo razones, León mucha más»

El expresidente de Cantabria vuelve a convertirse en el gran protagonista del encendido navideño del barrio, arropado por pendones, vecinos y un fuerte sentimiento identitario.

  1. 6

    Herido un hombre de 35 años tras una colisión en un pueblo de León

El accidente se produjo a las 14:18 horas en la CL-626, en el acceso a la AP-66 desde La Magdalena, cuando uno de los vehículos se saltó una señal de stop.

  1. 7

    Los árbitros se plantan contra el Leon CF tras la agresión de uno de sus entrenadores

El Comité de Competición y Disciplina Deportiva de León ha acordado aplazar todos los encuentros en los que participa el conjunto leonés.

  1. 8

    El Ayuntamiento de León investiga las facturas presuntamente infladas denunciadas por UPL

Hacienda, reconoció que el reparo del interventor «es en cuanto a la factura, porque no se ha seguido el procedimiento de contratación».

  1. 9

    Entierro de personas sin recursos en León: Serfunle asume 70 sepelios en cuatro años

El precio de cada servicio para los denominados 'benéficos' ronda los 1.100 euros que costea la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León, San Andrés y Villaquilambre.

  1. 10

    Ponferrada se lleva parte del segundo premio de la Lotería Nacional

El 10.644, muy repartido, se ha vendido en una administración de la capital berciana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan a más de 300 personas en una empresa de León tras detectarse mareos y picores entre varios trabajadores
  2. 2 El fuego arrasa el restaurante de un camping en un pueblo de León
  3. 3 El restaurante leonés que triunfa con su parrilla en directo abriendo solo tres horas al día
  4. 4 Atropellan a una abuela que acompañaba a una niña de 9 años al colegio en León
  5. 5 Un leonés logra una sentencia pionera en la caza española: 7.000 euros por un ataque de lobo
  6. 6 ¡Ya es Navidad en León!
  7. 7 Detenido un anticuario de León por recibir las antigüedades robadas por las exmonjas de Belorado
  8. 8 Ser alcalde en una localidad leonesa puede superar un sueldo de más de 4.000 euros al mes
  9. 9 Locura en León por un puesto de trabajo en hostelería: 715 personas para entrevistas exprés de tres minutos
  10. 10 Revilla reaviva la llama autonómica en León: «Si Cantabria tuvo razones, León mucha más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Las noticias imprescindibles de este viernes 28 de noviembre en León

Las noticias imprescindibles de este viernes 28 de noviembre en León