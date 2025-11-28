Desalojan a más de 300 personas en una empresa de León tras detectarse mareos y picores entre varios trabajadores Un posible producto químico usado en las obras del edificio del Centro Estrada de León habría provocado olores intensos e irritación en parte del personal

El Centro Estrada de León, ubicado en Santovenia de la Valdoncina y encargado de la gestión de multas de la DGT, fue desalojado en la tarde del jueves 27 de noviembre después de que varios trabajadores comenzaran a experimentar mareos, picores en los ojos e irritación en la garganta. Según testimonios recogidos por este medio, la causa podría estar en un producto químico utilizado en las obras del tejado.

La primera advertencia se produjo a primera hora de la mañana del jueves, cuando un supervisor pidió evacuar temporalmente una sala para ventilarla debido a un «olor muy fuerte», similar al de pegamento o pintura.

En ese momento no se registraron síntomas y la salida se realizó de manera preventiva.

Primera evacuación

Por la tarde, uno de los departamentos tuvo que ser evacuado y cerrado ante las molestias que algunos trabajadores empezaron a manifestar. Con el paso de los minutos aumentaron los casos de picor de ojos, irritación de garganta y tos, lo que llevó a ordenar el desalojo total del edificio a las 20:30 horas.

El centro lleva meses en obras, especialmente en la planta superior, donde se trabaja en el aislamiento del tejado y en el acondicionamiento del techo. Algunos empleados señalan que el malestar podría estar relacionado con un producto impermeabilizante utilizado desde el martes, ya que las obras se retomaron tras una gran paralización.

Los primeros indicios aparecieron el jueves, cuando en ciertas zonas del edificio se detectaron «olores extraños» y molestias en la garganta.

Turnos cancelados

Este viernes 28 de noviembre, los trabajadores del turno de mañana acudieron con normalidad, aunque tuvieron que esperar en el exterior hasta las 10:30 horas, cuando la coordinación del centro les informó de que debían volver a casa al no existir condiciones seguras para trabajar. El edificio permanecía abierto para ventilar, sin comunicado oficial.

«Sabemos que hay algo tóxico, pero no sabemos exactamente qué es», señaló uno de los empleados. Actualmente se están realizando mediciones para comprobar que el aire ya no contiene sustancias perjudiciales.