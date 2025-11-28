leonoticias - Noticias de León y provincia

Una de las piezas incautadas en el registro.

Detenido un anticuario de León por recibir las antigüedades robadas por las exmonjas de Belorado

Se han hallado en el mercado especializado de antigüedades piezas que pudieran pertenecer al monasterio Santa María de Bretonera

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:08

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación MIRUM-CID', ha detenido a dos exreligiosas y a un anticuario, como presuntos autores de delitos de apropiación indebida agravada relativos a bienes del monasterio de Santa María de Bretonera (Burgos), según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los agentes detectaron en el mercado especializado de antigüedades diversas obras de arte catalogadas que podían corresponder al patrimonio histórico del monasterio del referido cenobio. Ante la sospecha de que pudieran haber sido sustraídas o transmitidas sin autorización, comenzó la investigación para determinar su origen y el posible recorrido ilícito de las obras.

Fruto de esta labor, se constató la venta, a través de internet, de varias piezas históricas de Santa María de Bretorena, y en una tienda de antigüedades de Madrid, una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, perteneciente también al monasterio burgalés, obras que han sido recuperadas por la Guardia Civil.

Imagen del registro realizado en el monstario de Belorado.

Por tal motivo, se efectuó la entrada y registro en los monasterios de Santa María de Bretonera de Belorado (Burgos), y de Santa Clara de Orduña (Vizcaya), interviniéndose diversas obras para su puesta a disposición judicial y que se encuentran pendientes de inventariar.

Durante del registro del monasterio vizcaíno se ha localizado un significativo número de obras de arte, pertenecientes al monasterio de Santa María de Bretonera de Belorado, que habían sido trasladadas sin autorización.

Por estos hechos se ha procedido a la detención de dos exreligiosas, una de ellas la que fuera abadesa del monasterio de Las Clarisas de Belorado, presuntamente responsables de la venta, extracción y transmisión de los bienes catalogados, y la de un anticuario de la provincia de León, como presunto autor de un delito continuado de receptación, al adquirir dichas piezas sin exigir acreditación de su lícita procedencia.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos. Los detenidos y las diligencias instruidas se han remitido al Juzgado de Instrucción de Briviesca (Burgos) que dirige las actuaciones.

La investigación continúa abierta, con el objetivo de recuperar otras piezas patrimoniales que no se han localizado.

