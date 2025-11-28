leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de un balón.

Los árbitros se plantan contra el Leon Club tras la agresión de uno de sus entrenadores

El Comité de Competición y Disciplina Deportiva de León ha acordado aplazar todos los encuentros en los que participa el conjunto leonés

Borja Pérez

Borja Pérez

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:36

Los árbitros se plantan contra el Leon Club. Tras la última agresión ocurrida en un partido en León el pasado fin de semana, en la que uno de sus entrenadores de la categoría de Infantiles agredió a un colegiado de veinte años, los árbitros se han negado a arbitrar cualquier encuentro de dicho equipo.

El Comité de Competición y Disciplina Deportiva de León, en una reunión extraordinaria, tras el comunicado de todos los colegiados adscritos a la delegación de León, ha acordado aplazar todos los encuentros.

Doce encuentros aplazados

De esta forma, se aplazarán los doce encuentros previstos para esta jornada desde la categoría de prebenjamines hasta los juveniles.

Ante esto, por medio de un escrito, el León CF ha convocado una rueda de prensa para este viernes a las 19:00 horas en la que manifestarán su postura en torno a lo sucedido.

El club ya condenó el «acto deplorable» del pasado domingo, admitiendo que «se va a sancionar», pero incidiendo en que «la agresión responde al carácter del entrenador de defender a los niños de doce años después de que el árbitro le dijera a uno de ellos que aunque le rompieran la pierna no iba a pitar nada en contra».

Cabe destacar que la Guardia Civil se mantiene investigando la agresión tras la denuncia con parte médico adjunto interpuesta por el propio colegiado.

