Herido un hombre de 35 años tras una colisión en un pueblo de León

Lucía Gutiérrez León Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:55 | Actualizado 15:02h.

Un hombre de 35 años ha resultado herido este viernes, 28 de noviembre, en un accidente de tráfico registrado a las 14:18 horas en el municipio leonés de Carrocera. El siniestro ocurrió en la carretera CL-626, a la altura del kilómetro 82, en el enlace hacia la autopista AP-66 desde La Magdalena.

Según informó el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, la colisión se produjo cuando, por causas que aún se investigan, uno de los vehículos implicados se saltó una señal de stop, impactando contra el otro. En el choque se vieron involucrados un turismo y un furgón.

El conductor del turismo, un varón de unos 35 años, resultó herido y presentaba mareos, aunque permanecía consciente en todo momento. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias Sacyl, que atendieron al afectado.

