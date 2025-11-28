Revilla reaviva la llama autonómica en León: «Si Cantabria tuvo razones, León mucha más»

Imagen de Miguel Ángel Revilla acompañado del alcalde de León, José Antonio Diez y otras personalidades a las puertas del café Azaila 1930.

El encendido navideño más esperado en el barrio de La Palomera volvió a reunir este viernes 28 de noviembre a decenas de vecinos y curiosos en la calle San Juan de Sahagún. A las 13:30 horas, la vía se cubría con una gran bandera que presidía la salida mientras los pendones avanzaban hasta las puertas del café Azaila 1930, donde una alfombra roja aguardaba la llegada del expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, invitado estrella un año más.

Revilla fue recibido entre aplausos, gritos de ánimo y abrazos, protagonizando un auténtico baño de masas y cariño. Su llegada coincidió con los sones del Himno de España, mientras los pendones descendían para cubrir la calle de color, identidad e historia. Desde ventanas y balcones los vecinos captaban el momento con móviles en mano, en una mañana luminosa que acompañó la jornada.

Revilla: «Mi tierra es Cantabria, pero la segunda ya es León» Miguel Ángel Revilla Expresidente de Cantabria

El expresidente volvió a mostrar su cercanía con León y defendió con firmeza la reivindicación autonómica leonesa.

Imágenes del recibimiento en La Palomera. L.G

«Mi tierra es Cantabria, como sabéis, pero la segunda ya es León», afirmó. Recordó además cómo se gestó el mapa autonómico español y criticó que territorios con historia propia quedasen diluidos en estructuras que no reflejan su identidad.

«Si Cantabria tenía razones para ser comunidad, León muchas más», subrayó Revilla, que hizo un repaso histórico y demográfico para ilustrar su postura. «Las autonomías han sido buenísimas para España… pero no para León», señaló, recordando cómo la provincia ha perdido peso poblacional mientras otras comunidades han crecido.

Un mensaje de esperanza al leonesismo

El expresidente lanzó un mensaje claro: «Me sumo a esa petición que cada día tiene más fuerza: León tiene que ser una comunidad autónoma dentro del Estado español. Eso no supone división, quien mejor resuelve los asuntos de un territorio es quien vive en él».

Ampliar Imagen de José Antonio Diez, Juán López y Miguel Ángel Revilla. L.G

Revilla concluyó entre vítores con sus tradicionales proclamas: «¡Viva León! ¡Viva Cantabria! ¡Viva España!». Tras sus palabras, los portadores de pendones recibieron un sentido aplauso del público.

La música como parte de la reivindicación

La música tampoco faltó en la celebración: sonó el Himno de León, varios pasodobles y la canción favorita de Revilla, «Viento del Norte». El alcalde José Antonio Diez: «Aquí no hay ideologías, solo un fin: la autonomía de León», afirmó, arrancando numerosos aplausos.

El regidor destacó el valor histórico de los pendones y de las tradiciones leonesas, y reconoció la fuerza de un movimiento que «lleva 40 años» pese a los intentos de «narcotizarlo».

Diez leyó además unos versos entregados por una vecina como felicitación navideña para todos los leoneses, antes de iniciar la cuenta atrás para el encendido del poblado navideño. El alcalde bromeó con el público asegurando que, esta vez sí, el botón funcionaría correctamente, en referencia al pequeño fallo ocurrido el día anterior en Santo Domingo.

La Palomera da la bienvenida a la Navidad

Pasadas las 14:00 horas, y tras la cuenta atrás, las luces se encendieron en el tradicional poblado navideño del barrio.

Imágenes del encendido navideño. L.G

Ángel Manuel de Vega, parroquiano y amigo del hostelero, puso la nota musical y festiva para mantener el ambiente encendido. Con la calle repleta, los vecinos celebraron un año más una jornada que parece reforzarse con cada edición.