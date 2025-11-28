leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de un suceso en las calles de León. L.G

Atropellan a una abuela que acompañaba a una niña de 9 años al colegio en León

La mujer, de unos 70 años, resultó herida en una pierna tras ser arrollada por un turismo en la calle Daoíz y Velarde

León

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:24

Una mujer de aproximadamente 70 años ha resultado herida esta mañana en León tras ser atropellada por un turismo. El incidente se produjo a las 08:55 horas en la calle Daoíz y Velarde, a la altura del número 26.

Según el aviso emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León, la mujer fue alcanzada por el vehículo cuando acompañaba a una menor de 9 años, que en principio no sufrió lesiones.

La víctima, que permanecía consciente, presentaba una herida en una pierna. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y los servicios de Emergencias Sanitarias–Sacyl, que movilizaron una ambulancia para atenderla.

