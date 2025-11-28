Entierro de personas sin recursos en León: Serfunle asume 70 sepelios en cuatro años El precio de cada servicio para los denominados 'benéficos' ronda los 1.100 euros que costea la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León, San Andrés y Villaquilambre

Ana G. Barriada León Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:26 Comenta Compartir

Cuando los recursos escasean o no son suficientes los servicios municipales despliegan sus mecanismos. Es el caso de los servicios funerarios para las personas que carecen de recursos que costeen su último adiós en un proceso por el que todos pasaremos y que, bien sabido es, no es barato. Desde 2022, la Mancomunidad Serfunle ha prestado este servicio a los denominados 'Benéficos' en 70 ocasiones.

Porque, entre las finalidades de la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre (Serfunle), figura este proceso para atender aquellos casos que llegan derivados de los Servicios Sociales.

Según los datos que proporciona la mancomunidad, desde 2022 y hasta el 19 de noviembre de este 2025, se han gestionado 70 casos de personas sin recursos. Las cifras más altas responden a 2024, con 21 sepelios para 'Benéficos', y el propio 2025 que, a poco más de un mes para que acabe el año, ya iguala la cifra del pasado ejercicio.

En 2022 fueron 17 los sepelios gestionados por este servicio para personas sin recursos mientras que en 2023 la cifra descendió a once.

¿Cómo funciona el protocolo en estos casos?

El protocolo se activa siempre desde el lugar donde se produce el fallecimiento, explica el gerente de Serfunle, Fernando Salguero. Generalmente «por no decir siempre», se produce en los centros hospitalarios que remiten los casos a Servicios Sociales del ayuntamiento. Son estos quienes califican el servicio como Benéfico y se ponen en contacto con Serfunle, quien procede a la gestión del sepelio.

En otras ocasiones, son las propias familias o allegados de la persona fallecida quienes canalizan la necesidad de asistencia a través de Servicios Sociales quienes, de nuevo, informan a la Mancomunidad para proceder de igual manera.

Cuantía del servicio y características

El servicio para atender a las personas sin recursos, que figura entre una de las finalidades fundacionales de la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León y su alfoz, se incluye la recogida del cuerpo, el depósito del mismo en las instalaciones de Serfunle, el féretro, el traslado al Cementerio y la inhumación del cuerpo en un nicho propiedad de la Mancomunidad.

El precio de cada uno de estos servicios ronda los 1.100 euros que corren a cargo de la propia mancomunidad para atender aquellos casos que llegan derivados de los servicios sociales en León, Villaquilambre y San Andrés.